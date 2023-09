O que é Modo Premier no CS2? Veja as principais dúvidas e saiba como jogar

Counter-Strike 2 (CS2) foi lançado com a promessa de elevar a franquia a um novo patamar com o motor gráfico Source 2. Porém, a Valve também trouxe o Premier, um modo com melhorias significativas ao tradicional competitivo do antigo Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A novidade se destaca por dividir os ranks de pontos em mais de uma tabela e separar as habilidades dos jogadores por mapa, o que busca tornar as partidas mais equilibradas. A seguir, confira mais detalhes sobre como funciona o Premier no CS2 .

Como funciona o ranking do Premier Mode

O ranking do Premier é definido pela taxa de vitória do usuário, ou seja, quanto mais você jogar e vencer partidas, melhor será a sua colocação e CS Rating. Todos os rankings do modo são públicos para que qualquer jogador possa acessá-los, algo que se aplica também aos rankings regionais. Por exemplo, jogadores da América do Sul podem ver quem são os melhores jogadores na América do Norte, Europa e em outras regiões. Vale lembrar ainda que suas patentes, do Prata 1 ao Global Elite, serão divididas por mapa no CS2.

O Premier também reunirá todos os melhores jogadores em um ranking global, dando destaque aos nomes que mais se dedicam ao CS2 no mundo todo. Por fim, você também poderá se comparar com seus amigos em uma classificação específica que reunirá todos que estão em sua lista de amizade. Resumidamente, essas são as tabelas no Premier:

América do Sul

América do Norte

Europa

China

Austrália

Ásia

África

Global

Amigos

Como é o sistema de pick e ban

O sistema de pick e ban acontece logo antes da partida iniciar, no qual as duas equipes irão revezar banimentos entre os sete mapas disponíveis. Uma equipe irá banir três, enquanto a outra vai bloquear dois, sendo dever da primeira que iniciou os banimentos escolher em qual dos dois locais restantes a partida será disputada.

O que é MR12 no CS2

MR12 (Max Rounds 12) faz com que as partidas tenham, no máximo, 12 rodadas em cada tempo jogado. Em outras palavras, o duelo será resolvido quando um dos times chegar a 13 vitórias, diferentemente das 16 em CS:GO. Resumidamente, uma metade, ou half, pode ser finalizada em resultados como 6-6, 8-4 ou 12-0, por exemplo, antes de os times trocarem de lado para disputarem quem chegará a 13 vitórias primeiro.

Se houver prorrogação (12-12) no Premier, a partida será finalizada quando uma equipe chegar a 16 vitórias. Contudo, se o duelo ficar com o placar de 15-15 no Premier, ele será finalizado em empate, sem mais prorrogações. O MR12 é o mesmo formato utilizado atualmente pelo Valorant, FPS concorrente da Riot Games. A mudança dividiu opiniões da comunidade de Counter-Strike, mas espera-se que os jogadores logo se habituem ao novo ambiente.

Como jogar o modo Premier

Para jogar o Premier, você precisa concluir dez partidas em outros modos antes. Caso não tenha cumprido este requisito, quando você passar o cursor na aba "Competitivo", haverá uma mensagem avisando que ainda é necessário concluir essa tarefa antes de se aventurar no Premier.

