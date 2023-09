O que é streaming? Saiba o que significa e quais plataformas existem

Streaming é a tecnologia instantânea que permite assistir a vídeos e escutar música sem a necessidade de download. Ou seja, a transmissão de dados de áudio ou vídeo é feita em tempo real do servidor para o dispositivo, como celular, notebook ou smart TV. A popularização desse tipo de serviço no mercado só foi possível graças ao avanço da Internet – que, hoje, disponibiliza uma banda larga mais rápida e uma rede de até 5G em smartphones.

Assistir a um filme, escutar uma música ou maratonar uma série ficou mais fácil na era do streaming. Afinal, não é mais necessário ocupar espaço da memória dos computadores ou celulares com os arquivos desses tipos de entretenimento. Basta fazer um plano de assinatura online para reproduzir, sem baixar, diversos conteúdos digitais. Entre os principais, destacam-se Netflix, Spotify, Globoplay e Amazon Prime Video. A seguir, saiba tudo sobre streaming: saiba o que é, como funciona, preços, quais plataformas existem e mais.

O que é streaming? Veja o que significa e quais plataformas existem — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Saiba tudo sobre streaming

Siga o guia abaixo para entender mais sobre o streaming, quais são as melhores plataformas do serviço e onde encontrar seus filmes preferidos. Neste índice, confira os assuntos que serão abordados a seguir:

O que é streaming e o que significa Para que serve o streaming? Tipos de streaming Quais plataformas existem? Qual streaming é o melhor? Quanto custam os streamings? Qual streaming tem esses filmes? É preciso tomar algum cuidado com o uso?

1. O que é streaming e o que significa

Em livre tradução, “streaming” significa “transmissão". Esse significado é realmente o propósito do serviço. No entanto, apesar de ter se popularizado apenas nos últimos anos, o serviço de streaming surgiu na década de 90. Nessa época, a Internet ainda era lenta e não conseguia transmitir conteúdos de alta definição.

Felizmente, esse cenário mudou e atualmente a transmissão imediata de conteúdo audiovisual permite assistir e escutar milhares de produções, sem precisar baixar nada – basta ter uma conexão com a Internet para se divertir. Streaming é uma tendência que veio com o desenvolvimento das novas tecnologias e se tornou um padrão de consumo na era digital.

O que é streaming e o que significa — Foto: Reprodução/Unsplash/Mollie Sivaram

A tecnologia do streaming possui velocidade quase instantânea e armazena temporariamente os dados na máquina. Dessa forma, o serviço ainda permite a exibição em tempo real de eventos famosos como Oscar, Super Bowl, VMA, entre outros. Para assisti-los no seu aparelho, é só acessar a plataforma de streaming responsável pela transmissão.

2. Para que serve o streaming?

Streaming serve para que você possa assistir a vídeos e escutar áudios sem precisar fazer download de arquivos em seu dispositivo. Trata-se de uma tecnologia de transmissão de conteúdo digital, que reproduz o audiovisual pela Internet com carregamento em tempo real.

3. Tipos de streaming

Os tipos de streaming variam de acordo com o conteúdo transmitido, o tipo de transmissão e o modelo de negócio. Os principais são:

Streaming de Audiovisual: é o tipo mais utilizado de streaming. São transmissões de vários filmes, séries, documentários, programas de TV e qualquer produção que tenha som e imagem. As principais empresas de reprodução imediata são desse nicho;

é o tipo mais utilizado de streaming. São transmissões de vários filmes, séries, documentários, programas de TV e qualquer produção que tenha som e imagem. As principais empresas de reprodução imediata são desse nicho; Streaming de Jogos: trata-se de transmissão de games online. Por meio desse tipo de streaming, gamers de todo mundo podem jogar entre si em tempo real;

trata-se de transmissão de games online. Por meio desse tipo de streaming, gamers de todo mundo podem jogar entre si em tempo real; Streaming de Áudio: são transmissões instantâneas de músicas, podcasts, audiobook e outros materiais de áudio.

Para que serve o streaming? — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

4. Quais plataformas existem?

Com o avanço da banda larga e das redes de conexão em celulares, atualmente, existe no mercado uma ampla variedade de plataformas de streaming, com diferentes preços e catálogos. Contudo, algumas empresas já são reconhecidas como as maiores provedoras de serviços online de transmissão. São elas:

Netflix

Disponível em mais de 190 países, a Netflix foi uma precursora do streaming no Brasil e a primeira plataforma de transmissão que passou a investir em produções originais para introduzir em seu catálogo. Hoje, a empresa norte-americana possui diversos filmes, séries, documentários e animações em sua programação e é apontada por profissionais como o streaming mais fácil de ser usado no mercado.

A plataforma transmite vídeos em até 4k e está disponível para reprodução em computadores, notebooks, smartphones, TVs, tablets, videogames, entre outros.

Globoplay

Globoplay é a plataforma de streaming da Rede Globo. O serviço possui um catálogo cheio de filmes e séries nacionais e internacionais. Seu grande diferencial, sem dúvidas, é o acervo completo da teledramaturgia da Globo, que abrange clássicos como "O Rei do Gado", "A Casa das Sete Mulheres" e "Avenida Brasil". Além disso, a plataforma também transmite produções de outros canais da TV aberta brasileira.

Com o Globoplay, você também pode se entreter com uma programação ao vivo, que inclui os canais da Globo, GloboNews, SporTV e outros.

Homepage do site da Globoplay no computador — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Spotify

Spotify é um streaming de música que está disponível em versão gratuita e paga. Seu catálogo está repleto de álbuns aclamados pela indústria e possui os mais variados gêneros musicais. A plataforma também é responsável por popularizar os podcasts e permite que o usuário crie suas próprias playlists, com músicas de sua preferência. Audiobooks, rádios e outros conteúdos em áudio também são disponibilizados no streaming.

Na versão gratuita, o ouvinte se depara com diversos anúncios. Já na versão paga, não há publicidade e o assinante pode ouvir suas músicas em modo offline. O algoritmo faz recomendações na tela de início de acordo com o gosto musical de cada ouvinte.

Página inicial do site do Spotify no navegador da web — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Amazon Prime Video

Prime Video é o serviço online de streaming da Amazon.com. Disponível em mais de 200 países, a plataforma inclui no seu catálogo filmes, séries e programas de TV. Mesmo com a assinatura, algumas produções disponíveis na Prime Video precisam ser compradas/alugadas para serem reproduzidas.

A plataforma possui grandes recordes de bilheteria como "O Senhor dos Anéis", "O Poderoso Chefão" e "Pulp Fiction", e também séries próprias de sucesso como "The Boys" e "Good Omens".

Página inicial do site da Amazon Prime Video — Foto: Aricia Faria/TechTudo

O catálogo da HBO Max é formado por conteúdo original, licenciado e adquirido. São diversas séries, filmes, documentários, animações e programas de TV disponíveis no streaming. Um grande diferencial da plataforma é o acervo da DC Universo, que contém filmes, séries e animações desse universo repleto de personagens icônicos.

Banner da página inicial da HBO Max no navegador — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Disney+ é o streaming por assinatura da Media and Entertainment Distribution da The Walt Disney Company. A plataforma transmite filmes e séries produzidos pela The Walt Disney Studios e Walt Disney Television, os quais estão divididos na interface entre as marcas: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e outras.

As produções originais também estão disponíveis na Disney+. Para quem ama os clássicos da Disney e suas produções de contos de fada, a plataforma é uma interessante fonte de entretenimento.

Homepage da Disney+ no navegador web — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Apple TV+ é a plataforma de streaming da Apple. Seu catálogo está repleto de filmes, séries, documentários, programas de TV, canais de esporte e conteúdo infantil. A plataforma possui grandes sucessos de bilheteria e séries dignas de maratona. Para quem gosta de assistir aos canais da ESPN e FX, o serviço transmite a programação ao vivo de eventos esportivos como jogos de futebol, vôlei, basquete e outros.

O aplicativo Apple TV pode ser acessado pelos aparelhos da Apple como também em outros dispositivos eletrônicos.

Página inicial do site da Apple TV+ no Google Chrome — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Apple Music é o streaming de música da Apple. A plataforma possui milhões de sons de artistas do mundo todo. Os mais diferentes gêneros musicais estão disponíveis no streaming, incluindo pop rock, trap, folk, jazz, ASMR, entre outros.

Além disso, o Apple Music oferece podcasts, canais de rádio, e audiobooks. Este streaming também faz recomendações de listas e álbuns de acordo com o algoritmo. Baixe o Apple Music no iPhone, iPad, Mac, Apple TV+, Apple Watch e até em Android. O serviço também pode ser acessado pelo navegador da web.

Tela do site da Apple Music na web — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Acessado por gamers do mundo todo, o Twitch é o serviço de streaming de jogos responsável por transmitir, ao vivo, campeonatos de videogame e e-sports. Além disso, a plataforma oferece músicas, conteúdos criativos e streams "na vida real". Criadores de conteúdo também usam o Twitch para ganhar dinheiro com doações, assinaturas e publicidade.

Os streamers são responsáveis por transmitir o conteúdo e os espectadores podem assinar seus canais para ter acesso a materiais exclusivos, como os emotes personalizados.

Tela inicial para acessar o Twitch no navegado web do computador — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Para os fãs de animações japonesas, o Crunchyroll é o serviço de streaming ideal. A plataforma inclui em seu catálogo: anime, mangá, música, dorama, jogos eletrônicos e outros conteúdos focados na mídia oriental.

Atualmente, o Crunchyroll oferece mais de 1000 séries de anime, mais de 80 tipos de mangá e acima de 200 dramas da Ásia Oriental. Sua programação varia de acordo com as restrições de licenciamento de cada país.

Aparência superior do site do Crunchyroll — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Lançada em 2014, a Paramount+ é uma plataforma de streaming operada pela Paramount Streaming (divisão da Paramount Global). O serviço oferece conteúdo original, produções nas propriedades de transmissão da CBS e mídias da biblioteca da Paramount Global.

Sua ampla variedade de filmes, séries, documentários e programas de TV está dividida entre as marcas da Paramount Pictures, Paramount Network, MTV, Comedy Central e Nickelodeon. Entre suas séries originais mais populares, então: Halo, The Offer, The Good Fight, Star Trek e Yellowstone.

Banner inicial do site da Paramount+ acessado pelo computador — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Star+ é o serviço online de streaming da The Walt Disney Company. A plataforma foi lançada em agosto de 2021 e é voltada para o público adulto, com conteúdo familiar e infanto-juvenil. A franquia de Velozes e Furiosos e os hilários episódios de Os Simpsons estão disponíveis na Paramount+.

O streaming possui um acervo completo de audiovisual produzido pelas propriedades da Disney, incluindo ABC Signature, 20th Television, 20th Television Animation, 20th Century Studios, 20th Century Animation, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, Caravan Pictures, Hulu, Hotstar e Star Originals, além da cobertura esportiva da ESPN.

Aparência superior da homepage da Star+ vista pelo navegador do desktop — Foto: Aricia Faria/TechTudo

5. Qual streaming é o melhor?

O melhor serviço online de streaming para seu entretenimento é a plataforma que mais se encaixa nas suas preferências pessoais. Por isso, antes de assinar algum streaming, considere o tipo de conteúdo que você gosta de assistir/ouvir e quais categorias mais te atraem. Se você prioriza alta resolução, visualização offline e outras funcionalidades, escolha a plataforma que oferece esses recursos.

Além disso, o preço é um fator essencial. Afinal, a maioria dos serviços de streaming são pagos e suas versões gratuitas disponibilizam um catálogo bem reduzido. Assine com a empresa que te proporciona o melhor custo-benefício.

6. Quanto custam os streamings?

Os preços dos streamings variam dependendo do serviço e do plano escolhido. Veja os valores de 2023 das plataformas mais usadas:

Netflix : o plano mensal padrão com anúncios e resolução de 1080p sai pelo preço de R$ 18,90. Já o pacote básico com resolução de 720p, a R$ 25,90. A opção padrão sem anúncios e com resolução de 1080p custa R$ 39,90. Já o modo premium, com qualidade de vídeo excepcional e resolução de 4K+HDR, sai a R$ 55,90;

: o plano mensal padrão com anúncios e resolução de 1080p sai pelo preço de R$ 18,90. Já o pacote básico com resolução de 720p, a R$ 25,90. A opção padrão sem anúncios e com resolução de 1080p custa R$ 39,90. Já o modo premium, com qualidade de vídeo excepcional e resolução de 4K+HDR, sai a R$ 55,90; HBO Max : a partir de R$ 19,90 por mês você pode contratar um plano da HBO Max. Contratando o pacote trimestral, o valor cai para R$ 18,30. Na modalidade anual, o preço mensal sai a R$ 14,16;

: a partir de R$ 19,90 por mês você pode contratar um plano da HBO Max. Contratando o pacote trimestral, o valor cai para R$ 18,30. Na modalidade anual, o preço mensal sai a R$ 14,16; Globoplay : por R$ 21,90 você contrata o plano mensal da Globoplay. Se deseja contratar mais canais, a partir de R$ 49,90/mês é possível assistir aos conteúdos exclusivos da Rede Globo;

: por R$ 21,90 você contrata o plano mensal da Globoplay. Se deseja contratar mais canais, a partir de R$ 49,90/mês é possível assistir aos conteúdos exclusivos da Rede Globo; Spotify : o plano individual sai a R$ 21,90 por mês. O Duo, por R$ 27,90. O pacote família para até seis contas custa R$ 34,90/mês. Já o plano universitário para uma conta tem o preço mensal de R$ 11,90;

: o plano individual sai a R$ 21,90 por mês. O Duo, por R$ 27,90. O pacote família para até seis contas custa R$ 34,90/mês. Já o plano universitário para uma conta tem o preço mensal de R$ 11,90; Amazon Prime Video : o plano mensal da Prime Video sai a R$ 14,90. Já a opção anual custa R$ 119 no total (R$ 9,91 por mês);

: o plano mensal da Prime Video sai a R$ 14,90. Já a opção anual custa R$ 119 no total (R$ 9,91 por mês); Disney+ : o plano simples, sem as produções da Star+, sai a R$ 33,90/mês. Já o pacote COMBO+, que reúne a programação da Disney+ e da Star+, está com o valor mensal de R$ 55/90;

: o plano simples, sem as produções da Star+, sai a R$ 33,90/mês. Já o pacote COMBO+, que reúne a programação da Disney+ e da Star+, está com o valor mensal de R$ 55/90; Apple TV+ : o plano mensal da Apple TV+ sai a R$ 14,90, com direito ao teste gratuito por sete dias. Na compra de um aparelho Apple, você ganha três meses de assinatura;

: o plano mensal da Apple TV+ sai a R$ 14,90, com direito ao teste gratuito por sete dias. Na compra de um aparelho Apple, você ganha três meses de assinatura; Apple Music : por R$ 21,90 você assina o Apple Music mensalmente. Na compra de um aparelho Apple, ganhe seis meses grátis para usar o streaming. Ao assinar pela primeira vez, você experimenta o aplicativo por um mês grátis;

: por R$ 21,90 você assina o Apple Music mensalmente. Na compra de um aparelho Apple, ganhe seis meses grátis para usar o streaming. Ao assinar pela primeira vez, você experimenta o aplicativo por um mês grátis; Crunchyroll : o plano FAN sem desconto na anuidade e offline viewing sai a R$ 14,99/mês. Já o plano MEGA FAN custa R$ 19,99 por mês com o offline viewing incluso. O pacote anual MEGA FAN tem o valor total de R$ 199,99 com offline viewing e 16% de desconto na anuidade;

: o plano FAN sem desconto na anuidade e offline viewing sai a R$ 14,99/mês. Já o plano MEGA FAN custa R$ 19,99 por mês com o offline viewing incluso. O pacote anual MEGA FAN tem o valor total de R$ 199,99 com offline viewing e 16% de desconto na anuidade; Twitch : você pode pagar o Twitch em diferentes níveis de inscrição. Geralmente, os usuários escolhem entre os preços de US$ 4,99, US$ 9,99 ou US$ 24,99 por mês;

: você pode pagar o Twitch em diferentes níveis de inscrição. Geralmente, os usuários escolhem entre os preços de US$ 4,99, US$ 9,99 ou US$ 24,99 por mês; Paramount+ : o plano básico para apenas um dispositivo sai a R$ 14,90/mês. Já o pacote padrão, para até dois aparelhos, custa R$ 19/90 por mês;

: o plano básico para apenas um dispositivo sai a R$ 14,90/mês. Já o pacote padrão, para até dois aparelhos, custa R$ 19/90 por mês; Star+: o valor mensal do plano Star+ sai a R$ 40,90. Já o plano COMBO+, que inclui o conteúdo da Disney+, sai a R$ 55,90 mês. O pacote anual tem o valor de R$ 329. O preço dos planos pode variar caso a assinatura seja feita por meio de outras plataformas.

Quanto custam os streamings? (na foto: Amazon Prime Video) — Foto: Fernando Braga/TechTudo

7. Qual streaming tem esses filmes?

Os filmes mais populares e recordistas de bilheteria estão espalhados em diversas plataformas de streaming. Saiba a seguir por onde assistir seus filmes preferidos:

Harry Potter: encontre os oito filmes da saga na HBO Max;

encontre os oito filmes da saga na HBO Max; Avatar: Avatar está disponível na Disney+;

Avatar está disponível na Disney+; Top Gun Maverick: é possível assistir ao Top Gun Maverick na Amazon Prime Video e na Paramount+;

é possível assistir ao Top Gun Maverick na Amazon Prime Video e na Paramount+; Homem Aranha 3: encontre Homem Aranha 3 na Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO MAX e na Apple TV+;

encontre Homem Aranha 3 na Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO MAX e na Apple TV+; Quem quer ser um milionário: assista pela Amazon Prime Video;

assista pela Amazon Prime Video; Titanic: encontre o recorde de bilheteria na Paramount+;

encontre o recorde de bilheteria na Paramount+; Grey's Anatomy: todas as temporadas estão disponíveis na Disney+;

todas as temporadas estão disponíveis na Disney+; Friends: HBO MAX e Amazon Prime Video são os streamings para assistir a Friends;

HBO MAX e Amazon Prime Video são os streamings para assistir a Friends; Velozes e Furiosos: assista a todos os filmes da franquia na Star+ ou alugue na Amazon Prime Video;

assista a todos os filmes da franquia na Star+ ou alugue na Amazon Prime Video; That '70s Show: veja o clássico da comédia no Disney+ ou Star+;

veja o clássico da comédia no Disney+ ou Star+; Dungeons and Dragons: alugue o filme na Amazon Prime Video.

Todos os longa-metragens da franquia Harry Potter são da Warner Bros. Pictures e estão disponíveis na HBO Max — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

8. É preciso tomar algum cuidado com o uso?

O uso de streaming pode consumir muitos dados, por isso é importante verificar se sua Internet suporta reproduções de alta definição. Outra cautela necessária ao usar o streaming é verificar se existe conteúdo adulto ou inapropriado que pode afetar as crianças ou adolescentes da sua casa.

No entanto, o cuidado mais importante de todos, sem dúvidas, é a escolha de uma senha forte para proteger sua conta nas plataformas. Assim, você evita fraudes de segurança e acessos indesejados.