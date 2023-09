O Tempo Traz Você pra Mim: veja sinopse e elenco do dorama da Netflix

Com direção de Kim Jin-won, a produção é um remake do drama taiwanês de sucesso, chamado Someday or One Day, exibido originalmente em 2019. A seguir, veja mais sobre do enredo, elenco e trailer de O Tempo Traz Você pra Mim.

O Tempo Traz Você pra Mim é o dorama sobre viagem no tempo — Foto: Reprodução/Netflix

Enredo de O Tempo Traz Você pra Mim

Em 2023, Jun-hee sofre com a morte do namorado, Yeon-jun, que no ano anterior sofreu um acidente fatal. Certo dia, a protagonista recebe uma correspondência anônima, com uma foto de três estudantes e um toca-fitas antigo. Ela logo percebe que um dos garotos e a jovem na fotografia são muito parecidos com ela e o falecido namorado, apesar de saber que não é o caso.

Ao escutar uma das fitas enviadas, Jun-hee é teletransportada para o ano de 1998. Porém, no passado ela é Min-ju, a menina quem viu na fotografia. Na época, a jovem tinha acabado de sofrer um acidente e, ao acordar no hospital, dá de cara com Si-heon, o menino idêntico ao seu namorado. Aos poucos, Jun-hee vai descobrindo mais sobre a vida de Min-Ju.

Ahn Hyo-seop é um dos protagonistas de O Tempo Traz Você pra Mim, dorama da Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

Elenco e equipe técnica

Ambos os atores Jeon Yeo-bin e Ahn Hyo-seop interpretam dois personagens cada. A atriz de Vincenzo faz Jun-hee, em 2023, e Min-Ju, em 1998. Já o protagonista de Pretendente Surpresa assume os papéis de Yeon-jun, que faleceu em 2022, e Si-heon, na década de 90. Além disso, Kang Hoon (As Três Irmãs) dá vida a In-gyu, o melhor amigo de Si-heon.

Kim Yi Kyung (12 Anos de Espera), Lee Min Goo (A Lição) e Min Jin Woong (Malabaristas) também são creditados no elenco de O Tempo Traz Você pra Mim. A produção é dirigida por Kim Jin Won e tem roteiro de Choi Hyo Bi.

Em O Tempo Traz Você pra Mim, Jun-hee (Jeon Yeo-been) volta 25 anos no tempo — Foto: Reprodução/Netflix

Assista ao trailer de O Tempo Traz Você pra Mim:

Com informações de IMDb, Korean Herald e Netflix.

