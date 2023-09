Onde assisitr a The O.C.? Relembre sinopse, elenco e críticas à série

A série The O.C. está disponível na íntegra no catálogo do HBO Max . Criada por Josh Schwartz, a produção americana começou a ser exibida em 2003, no canal Fox, e ficou no ar até 2007. Estrelada por Benjamin McKenzie e Adam Brody, a trama segue Ryan Atwood, um adolescente problemático que é adotado por um casal abastado do rico bairro de Newport Beach. Com o tempo, ele começa a perceber que nem tudo no lugar é tão perfeito como parece.

Com quatro temporadas e um total de 92 episódios, a produção americana teve distribuição pela Warner Bros. Television e marcou a geração de jovens do começo dos anos 200. A seguir, confira mais detalhes de The O.C., como sinopse, elenco e repercussão.

The O.C. (HBO Max): série teen foi um dos programas de maior audiência do começo dos anos 2000 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Television

Enredo de The O.C.

O adolescente Ryan Atwood (Ben McKenzie) é um jovem problemático que está sempre se metendo em uma nova confusão logo após ter seu lar desfeito. Ao chegar no bairro nobre de Newport Beach, em Orange County, ele acaba se instalando na casa do advogado Sandy Cohen (Peter Gallagher) e sua família após quase ir para a prisão.

Com o tempo, Ryan passa a se dar bem com Seth (Adam Brody), o filho adolescente de Sandy e Kirsten (Kelly Rowan), e o rico e filantrópico casal decide, então, adotar o rapaz. No dia a dia de seu novo lar, o protagonista passa a se interessar por Marissa Cooper (Mischa Barton), a vizinha da casa ao lado. E, mais uma vez, novos dramas adolescentes ganham espaço na rotina da nova família.

Elenco

Com Ben McKenzie (Gotham) no papel do protagonista Ryan Atwood e Adam Brody (Gilmore Girls) interpretando Seth Cohen, o elenco de The O.C. ainda reúne nomes como Mischa Barton (O Sexto Sentido) dando vida à Marissa Cooper, Rachel Bilson (Gossip Girl) vivendo Summer Roberts, Peter Gallagher (Beleza Americana) no papel de Sandy Cohen e Kelly Rowan (Candyman 2) como Kirsten Cohen.

Drama adolescente foi criado por Josh Schwartz para o canal Fox, em 2003 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Television

Repercussão

Após a exibição da primeira temporada, The O.C. tornou-se um verdadeiro sucesso de audiência entre o público jovem. Com várias indicações a prêmios da televisão, como o Writers Guild of America Award e o Teen Choice Awards, o projeto conquistou uma legião de fãs. No agregador IMDb, o seriado teen tem um desempenho positivo, com nota 7,5. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Josh Schwartz alcançou um índice de 68% de aprovação entre os críticos.

No entanto, mesmo com a popularidade das três primeiras seasons, a quarta sequência da série teve o pior índice de audiência já visto pelo programa, o que fez com que a Fox não renovasse o contrato da produção para um quinto ano.

Confira o trailer de The O.C.:

