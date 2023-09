Onde assistir à American Horror Story Delicate? Veja sinopse e elenco

A 12ª temporada de American Horror Story , intitulada Delicate, já está disponível no catálogo do Star+ . No ar desde 2011 e com novas seasons lançadas anualmente, a produção americana é uma das séries de terror mais longevas da história da TV. Este novo ano do projeto, que tem como showrunners Ryan Murphy e Brad Falchuk, é estrelado por Emma Roberts e Kim Kardashian. A trama segue uma jovem atriz que tenta engravidar a todo custo, apesar de uma força sombria a impedir de realizar seu maior sonho.

Com roteiro e direção de Halley Feiffer, o décimo segundo ano do seriado é baseado no livro Delicate Condition, romance da autora Danielle Valentine, que tem sido analisado pela crítica como "uma versão feminista" de O Bebê de Rosemary (1968), clássico do terror dirigido por Roman Polanski. Vale lembrar ainda que a produção será dividida em duas partes, e a segunda leva de episódios ainda não tem data de estreia marcada.

Nova temporada de AHS é estrelada pela atriz americana Emma Roberts — Foto: Divulgação/FX

📝 The Walking Dead - Dead City: onde assistir no Brasil? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de American Horror Story Delicate

A trama dessa nova temporada seguirá Anna Alcott (Emma Roberts), uma atriz que está fazendo de tudo para ter uma família. No entanto, ao mesmo tempo em que lida com uma vida cada vez mais pública, ela tenta fazer uma fertilização in vitro para realizar seu sonho. Após várias tentativas frustradas, a jovem começa a suspeitar de que sua vida possa estar em perigo por conta de uma força sombria maior e que sua chance de adentrar no universo da maternidade possa nunca acontecer.

Elenco

American Horror Story Delicate tem Emma Roberts (Família do Bagulho) e Kim Kardashian (Patrulha Canina) interpretando as protagonistas Anna Victoria Alcott e Siobhan Corbyn, respectivamente. O elenco ainda é composto por nomes como Matt Czuchry (Gilmore Girls) no papel de Dexter Harding, Cara Delevingne (Only Murders in the Building) dando vida à Ivy, Michaela Jaé Rodriguez (Transformers: O Despertar das Feras) vivendo Nicolette e Zachary Quinto (Star Trek) como Craig.

A influenciadora e empresária Kim Kardashian teve uma personagem criada exclusivamente para ela na trama — Foto: Divulgação/FX

Repercussão entre público e crítica

Aguardada pelo público, a 12ª temporada de AHS debutou com desempenho um pouco acima da média. No agregador IMDb, o primeiro episódio teve nota 6,3, enquanto o segundo se recuperou com 7,8. A média total da série é 8,0, com base em mais de 300 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, Delicate conquistou 80% da aprovação da crítica.

Para Benjamim Lee, do The Guardian, o novo ano da série, apesar de não explorar um tema inédito no universo do terror, como a gravidez, oferece ao público "[...] um programa obcecado por iconografia extravagante [...]." Já Joel Keller, do Decider, analisa de forma mista o projeto, que mesmo com as "boas atuações de Roberts e Kim K.", pode apresentar um enredo onde "também há muitas bandeiras de alerta que indicam que a temporada pode ficar muito pesada".

Cronograma de episódios da Parte 1

Disponível: Episódio 1

29/09/2023: Episódio 2

06/10/2023: Episódio 3

13/10/2023: Episódio 4

20/10/2023: Episódio 5

Confira o trailer de American Horror Story Delicate:

Assista: conheça apps para assistir a filmes e séries