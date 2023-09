Onde assistir à Barbie? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

Na trama, a boneca que representa um ideal de ser perfeito entra em uma crise em que passa a questionar a própria existência. Estrelado por Margot Robbie (Eu, Tonya) e Ryan Gosling (La La Land: Cantando Estações), Barbie conta com direção e co-criação de Greta Gerwig, juntamente com Noah Baumbach.

Com diversos sucessos na carreira, Margot Robbie protagoniza o live-action de Barbie — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

📝 Eu Nunca, da Netflix, vai ter 5ª temporada? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo

Na Barbielândia, todas as mulheres são Barbie, todos os homens são Ken (com exceção de Allan) e tudo é perfeito. No entanto, este "paraíso plástico" começa a mudar quando Barbie (Margot Robbie) se vê assombrada por pensamentos essencialmente humanos, como tristeza, ansiedade e morte. Junto com Ken (Ryan Gosling), eles se aventuram no mundo real, descobrindo que nem tudo é tão cor de rosa.

Para Mark Kermode, do The Guardian, Barbie pode ser descrito como "uma fábula feminista desenfreadamente divertida e colorida que consegue simultaneamente celebrar, satirizar e desconstruir seu tema plástico feliz".

No teaser do filme Barbie com Margot Robbie, podemos ver uma cena panorâmica de Barbieland — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Elenco e equipe técnica

Neste longa, a boneca mais famosa do mundo é interpretada por Margot Robbie, rosto já conhecido por seu trabalho em Eu, Tonya e sua personagem Arlequina no universo cinematográfico da DC Comics. O boneco Ken é encenado por Ryan Gosling, também conhecido por seu papel no longa ganhador do Oscar La La Land.

Além dos protagonistas, os atores Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), John Cena (O Esquadrão Suicida) e Ncuti Gatwa (Sex Education) também fazem parte do elenco, interpretando os vários "Kens" da Barbielândia, enquanto Issa Rae (Insecure), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalipse) e a cantora Dua Lipa dão vida às "Barbies". A produção conta com a direção e co-criação de Greta Gerwing, cineasta de Adoráveis Mulheres e Lady Bird: A Hora de Voar, e Noah Baumbach, roteirista do filme História de um Casamento.

A diretora Greta Gerwig e o ator Ryan Gosling posam para foto no cenário de Barbie — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre crítica e público

Em sites agregadores, Barbie recebeu uma excelente resposta tanto do público quanto da crítica. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a produção alcançou aprovação de 88% dos críticos e 83% da audiência. Já no IMDb, o longa obteve nota 7,3 baseada em 284 mil avaliações.

Para Mark Kermode, do The Guardian, Barbie tem o poder de agradar diferentes públicos. "(...) Os jovens fãs criados em séries de animação como Barbie e o Quebra-Nozes e Barbie e o Lago dos Cisnes encontrarão tanto para comemorar quanto velhos críticos enrugados em busca de referências de filmes inteligentes", escreveu.

Richard Brody, do The New Yorker, elogiou o trabalho de direção de Greta Gerwing. "Os grandes diretores de fantasia são aqueles que explicitam a conexão entre seus mundos de fantasia e a realidade vivida, como Wes Anderson fez recentemente em 'Asteroid City', e como Greta Gerwig fez espetacularmente em seu novo filme, Barbie", afirmou.

Confira trailer oficial de Barbie

Assista: conheça tudo sobre o HBO Max