Onde assistir à Bela Vingança? Veja elenco e críticas ao filme de suspense

O filme Bela Vingança , lançado em 2020, chegou na quarta-feira (20) no catálogo da Netflix . Estrelado por Carey Mulligan, o suspense segue a história de uma jovem promissora que, após um acontecimento traumático em sua juventude, deixa tudo para trás e busca vingança contra aqueles que cruzam seu caminho. O roteiro e a direção do projeto são de Emerald Fennell, em sua estreia nas telonas, e a produção ficou por conta da atriz Margot Robbie .

O longa-metragem britânico, com quase duas horas de duração, estreou no Festival de Cinema de Sundance e teve distribuição pela Focus Features. Se você gosta de filmes com muito suspense e protagonistas vingativas, confira, a seguir, mais informações sobre Bela Vingança.

Margot Robbie recusou o papel principal de Bela Vingança e foi a produtora do filme estrelado por Carey Mulligan — Foto: Divulgação/Focus Features

Aviso: a seguir, contém informações que podem ser gatilhos para algumas pessoas. Recomenda-se ler com cautela.

Enredo de Bela Vingança

Cassie Thomas (Carey Mulligan) é uma mulher de 30 anos que, apesar de ainda morar com os pais e trabalhar em uma cafeteria, era vista por todos como uma jovem promissora, já que estudava medicina e era boa em tudo o que se propunha a fazer. No entanto, após sua melhor amiga ser estuprada por um colega de classe da faculdade, a jovem não suportou a dor e cometeu suicídio, deixando Cassie enfurecida pela impunidade do rapaz.

Assim, com o passar dos anos, a jovem deixa tudo para trás e coloca em prática um novo estilo de vida, passando as noites fingindo estar bêbada em clubes e bares e dando uma "lição" em homens mal-intencionados que se aproximam dela. Mas ao reencontrar o criminoso que causou a morte de sua amiga, Cassie bola um plano para se vingar dele e de outras pessoas suspeitas de estarem envolvidas no estupro.

Elenco

Além de Carey Mulligan (Orgulho e Preconceito) no papel da protagonista Cassandra e do comediante Bo Burnham (Oitava Série) interpretando Ryan, o elenco de Bela Vingança ainda traz grandes nomes do cinema, como Alison Brie (Community) dando vida à Madison, Adam Brody (The O.C.) vivendo Jerry, Jennifer Coolidge (The White Lotus) como intérprete de Susan, Chris Lowell (Histórias Cruzadas) no papel de Al Monroe e Max Greenfield (Do que os Homens Gostam) como Joe.

O longa teve cinco indicações ao Oscar 2021, incluindo na categoria de Melhor Filme — Foto: Divulgação/Focus Features

Repercussão

Aclamado pela crítica, o filme Bela Vingança teve cinco indicações ao Oscar 2021, incluindo na categoria de Melhor Filme, e ganhou uma estatueta dourada por Melhor Roteiro Original. Além disso, o longa-metragem também se destacou em outras premiações de renome da temporada, como Globo de Ouro, British Academy Film Awards e o Screen Actors Guild Awards.

A performance positiva do projeto cinematográfico não foi diferente entre a imprensa especializada e o público. No IMDb, a produção inglesa tem nota 7,5, tendo como base as avaliações de 195 mil usuários. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Emerald Fennell conquistou 90% de aprovação dos críticos. Segundo o consenso do site, Bela Vingança é "um thriller ousadamente provocativo e oportuno. Essa é uma estreia auspiciosa para a diretora e roteirista Emerald Fennell – e um destaque na carreira de Carey Mulligan".

Confira o trailer oficial de Bela Vingança:

