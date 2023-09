Onde assistir a Castlevania - Noturno? Veja sinopse e trailer do spin-off

Com oito episódios de 25 minutos cada, a animação de ação e fantasia sombria tem direção de Sam e Adam Deats. Se você é fã do game, confira, a seguir, todas as informações sobre Castlevania - Noturno.

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Ambientada em 1792, no auge da Revolução Francesa, a trama gira em torno de Richter Belmont, o descendente de um famoso clã de caçadores de vampiros, que luta para manter o legado de sua família. Contudo, quando a ascensão de um vampiro cruel e sedento por poder, chamado Messias, ameaça usar um exército de Criaturas da Noite para escravizar a humanidade, Richter terá que se unir à feiticeira Annette para salvar a todos do mal que espreita.

Muito aguardada pelos fãs da franquia, a série animada Castlevania - Noturno recebeu críticas positivas da imprensa especializada. No agregador Rotten Tomatoes, a produção debutou com 100% de aprovação da crítica e um índice de 58% em relação ao público geral. Já no IMDb, o projeto também tem alto desempenho, com nota 8,3.