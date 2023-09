Onde assistir a Descendentes do Sol? Veja sinopse e elenco do dorama

A história sul-coreana é uma aposta do canal RedeTV, que estreou o programa na “Sessão Dorama” no dia 4 de agosto. O seriado vai ser exibido de segunda à sexta, sempre às 18h (horário de Brasília). Para acompanhar a trama nas telas, conheça sinopse, elenco, repercussão e trailer desta obra.

O líder da Unidade de Forças Especiais, Yoo Sin Jin, conhece a cirurgiã Kang Mo Yeon após seus colegas de trabalho precisarem de atendimento no hospital. A conexão deles inicia neste momento, e Sin Jin a convida para sair. O relacionamento não tem chances de dar certo mesmo antes de começar por conta da agenda lotada do soldado e pela diferença de pontos de vista de ambos: enquanto uma preza pela vida a todo custo, o outro mataria para proteger os seus familiares.

Descendentes do Sol não possui avaliação no Rotten Tomatoes e Metacritic, o que é comum para filmes e séries que são produzidos fora dos Estados Unidos. Porém possui pontuação alta no IMDb, com nota 8,2, de 20 mil avaliações. “Com um enredo romântico agradável, diálogos bem escritos, boas atuações e orçamento adequado”, escreveu um internauta na plataforma. Além disso, a série venceu as 19 premiações que foi indicada, entre elas o Baek Sang TV e Asian Television Awards.