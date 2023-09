Onde assistir a Elas por Elas? Conheça a nova novela das 18h da Globo

A novela Elas por Elas estreia nesta segunda-feira (25) na Rede Globo , às 18h. Com Maria Clara Spinelli, Deborah Secco e Karine Teles no elenco, a trama acompanha a história de um grupo de sete amigas que, durante a juventude, eram inseparáveis. No entanto, após uma morte misteriosa, essa amizade é desfeita e, 25 anos depois, elas se reencontram. Criada originalmente por Cassiano Gabus Mendes durante a década de 1980, a nova versão é uma releitura assinada por Thereza Falcão e Alessandro Marson.

Vale lembrar que é possível assistir à transmissão da novela ao vivo e de forma gratuita pelo Globoplay. Os episódios exibidos ficarão disponíveis na íntegra somente para os assinantes do streaming. Se você gosta de novelas com muitas reviravoltas e mistério, confira, a seguir, mais detalhes de Elas por Elas.

A trama da nova novela da 18h, Elas por Elas, acompanha um grupo de sete amigas que se conheceram na juventude

Enredo de Elas por Elas

Inicialmente ambientada em 1998, a trama se desenrola ainda na juventude das sete protagonistas – Lara, Taís, Helena, Adriana, Renée, Natália e Carol – quando elas acabam se conhecendo em um curso de inglês e, assim, passam a ser amigas inseparáveis. Mas é durante uma viagem de fim de semana que suas vidas mudarão para sempre, já que colocará todos em destaque como possíveis autores do crime que causou a morte misteriosa de um dos rapazes do grupo.

Com isso, as melhores amigas se separam e nunca mais se veem. A história agora salta para 2023, com as protagonistas já adultas, com filhos e carreiras profissionais sólidas. Depois de 25 anos, durante um reencontro do antigo grupo, fortes emoções e mágoas do passado retornam, abrindo espaço para grandes revelações sobre aquela fatídica viagem de fim de semana.

Elenco

Com um vasto elenco, a nova novela das 18h possui sete protagonistas, sendo elas: Deborah Secco (Bruna Surfistinha) protagonizando Lara, Késia Estácio (Um Ano Inesquecível - Verão) no papel da Taís, Isabel Teixeira (Pantanal) interpretando Helena, Thalita Carauta (Todas as Flores) como Adriana, Maria Clara Spinelli (A Força do Querer) dando vida à Renée, Mariana Santos (É Fada!) vivendo Natália e Karine Teles (Que Horas Ela Volta?) como Carol.

Juntam-se ao time de atuação da nova novela das 18h outros grandes nomes da teledramaturgia nacional, com destaque para Marcos Caruso (Avenida Brasil), Mateus Solano (Benzinho), Lázaro Ramos (Medida Provisória) e Cássio Gabus Mendes (Ti Ti Ti).

Com informações de Globo e GShow.

