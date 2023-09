Onde assistir a Elementos? Veja sinopse, elenco e trailer da animação

Elementos , a nova animação da Pixar, chegou ao Disney+ no dia 13 de agosto. O filme, dirigido por Peter Sohn (O Bom Dinossauro), fala sobre Faísca e Gota, dois moradores da cidade Elemento. Apesar de serem verdadeiros opostos, os destinos dos protagonistas de fogo e água se cruzam após um incidente. Agora, os dois devem aprender a lidar com as diferenças para superar os desafios e salvar a loja da família de Faísca, principal conquista de seus pais.

Leah Lewis (Você Nem Imagina) e Mamoudou Athie (Arquivo 81) formam o time de dubladores, responsáveis pelas vozes de Faísca e Gota na versão original. O longa estreou nos cinemas mundiais ainda em junho, se tornando a animação que mais demorou para chegar ao streaming do Mickey, desde o lançamento do Disney+. Veja enredo, elenco, trailer oficial e repercussão de Elementos na crítica.

Elementos, nova animação da Pixar, chegou ao Disney+ em 13 de setembro

Sinopse de Elementos

Na cidade de Elemento, os seres de quatro tipos — ar, terra, fogo e água — vivem em harmonia. Porém, eles respeitam a regra de não se misturar. Há alguns anos, os pais de Faísca chegaram ao local, como imigrantes, lutando por uma vida melhor. Aos poucos, montaram uma loja e conseguiram sustentar a filha única, que agora deve seguir os passos do pai na administração do negócio de família.

Tudo muda quando Gota aparece no local e, sem querer, coloca em risco a loja que será de Faísca. Aos poucos, os dois se unem para reverter os problemas, que não afetam apenas a família da protagonista, mas todos os habitantes da cidade. Nesta missão, eles percebem que têm muito mais em comum do que acharam e que a vida pode ser muito mais diversa e bonita.

Elementos é baseado em história real de imigrantes nos Estados Unidos

O criador Peter Sohn revelou que a história dos pais de Faísca é baseada na vivência de sua própria família, formada por imigrantes coreanos nos Estados Unidos. “Nunca fiz um trabalho tão pessoal. Foi uma experiência nova e assustadora [...] No começo do desenvolvimento do filme, eu perdi meu pai e, ao final, perdi minha mãe. Então, Elementos foi uma grande conquista e um verdadeiro encerramento de ciclos”, explicou o diretor, em entrevista à Variety.

Elenco e equipe

Além de Leah Lewis e Mamoudou Athie, que dublam Faísca e Gota, a lista de dubladores é composta também por Ronnie del Carmen (Divertidamente), Shila Ommi (Tehran) e Wendi McLendon-Covey (Um Pacto de Amizade). O trio é responsável pelas vozes dos pais de Faísca, Brasa e Fagulha, e da chefe de Gota, chamada Névoa.

No Brasil, a dublagem é feita por grandes nomes da TV como Giovanna Antonelli (Travessia), Cacau Protásio (Juntos e Enrolados), Marisa Orth (Sai de Baixo) e André Mattos (Um Ano Inesquecível - Verão) que assumem os papéis de Brook, Flarrietta, Fagulha e Brasa. Os protagonistas ganham as vozes de Luiza Porto e Dláigelles Silva na versão brasileira.

Elementos é uma das apostas para Oscar de Melhor Animação em 2024

Repercussão na crítica

Elementos teve uma recepção positiva em sites agregadores de crítica. No IMDb, o filme acumula 7,0 pontos, enquanto no Rotten Tomatoes tem 74% de aprovação da crítica, com 93% de avaliação positiva do público da plataforma. Além disso, a revista Variety listou o longa como uma das principais apostas para o Oscar de Melhor Animação em 2024.

No The New York Times, a crítica Amy Nicholson destaca o romance entre os protagonistas e diz que o filme traz “estranhamente a comédia romântica mais humana dos últimos anos, sem vilões ou grandes artifícios”. Por outro lado, Charles Pulliam-Moore, do The Verge, acredita que o filme deixou a desejar, “tanto no aspecto das críticas raciais, quanto no enredo romântico dos personagens, que não se desenvolveu plenamente”.

Assista ao trailer oficial de Elementos:

