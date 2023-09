Onde assistir à Gen V? Veja sinopse, elenco e trailer do spin-off de The Boys

A série Gen V , spin-off de The Boys, estreia nesta quinta-feira (28) no catálogo do Amazon Prime Video . A trama segue os jovens heróis da Universidade Godolkin colocando seus limites físicos e morais à prova enquanto competem pela liderança no ranking da instituição. Com Craig Rosenberg, Evan Goldberg e Eric Kripke como showrunners, a produção americana é estrelada por Jaz Sinclair e Chance Perdomo.

Com oito episódios, a direção da série ficou por conta de Rachel Goldberg, Steve Boyum e Nelson Cragg e as filmagens ocorreram em Toronto e Ontário, no Canadá. Se você gosta de The Boys, confira, a seguir, todos os detalhes de Gen V, a mais nova adaptação do Amazon Prime Video.

Gen V, série de ação do Amazon Prime Video, é um spin-off de The Boys estrelado pela atriz Jaz Sinclair — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Enredo de Gen V

A história do spin-off é baseada no arco We Gotta Go Now, dos quadrinhos de The Boys, produzidos por Garth Ennis e Darick Robertson. A trama é ambientada na Escola de Combate ao Crime da Universidade Godolkin, administrada pela Vought International, companhia que cuida da carreira dos heróis. É nesta instituição que os alunos treinam para ser a próxima geração de heróis, onde testes envolvendo desafios de batalha real acontecem em meio a muitas festas e, claro, muitas confusões também.

A atriz Shelley Conn faz o papel de Indira Shetty, reitora da Universidade Goldolkin — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco

Gen V é estrelada por Jaz Sinclair (The Vampire Diaries) no papel da protagonista Marie Moreau e Chance Perdomo (O Mundo Sombrio de Sabrina) como Andre Anderson. O elenco ainda reúne nomes como Lizze Broadway (NCIS) vivendo Emma Meyer, Shelley Conn (Good Omens) dando vida à Indira Shetty, Maddie Phillips (O Natal de Cinderela) como intérprete de Cate Dunlap, Patrick Schwarzenegger (Gente Grande 2) no papel de Golden Boy e o brasileiro Marco Pigossi (Cidade Invisível) como o Dr. Edison Cardosa.

Além disso, também fazem parte do time de atuação, como participações especiais, Jessie Usher (Sorria), Colby Minifie (Jessica Jones), Claudia Doumit (Cadê Você, Bernadette?) e P.J. Byrne (Babilônia), que reprisam seus papéis de The Boys.

O ator brasileiro Marco Pigossi também está presente no elenco do spin-off — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Repercussão

Aguardado pelos fãs de The Boys, o spin-off Gen V está tendo uma performance inicial positiva entre a imprensa especializada. No agregador Rotten Tomatoes, por exemplo, a série de ação debutou com 100% de aprovação dos críticos. Segundo o consenso do site, "tão terrivelmente subversivo quanto sua série original, a produção se baseia em The Boys de uma forma ocasionalmente caótica, mas no geral inspirada".

Para a jornalista Alisson Herman, da Variety, a adaptação "mantém a ousadia, o cinismo e o humor adolescente que fazem seu programa original funcionar". Já Nate Richard, do Collider, traz uma análise mista sobre o projeto que, apesar de "conseguir criar uma série que mistura perfeitamente melodrama adolescente, super-heróis e sátira [...]", ainda apresenta um enredo genérico.

Confira o trailer oficial de Gen V:

