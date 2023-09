Onde assistir à Hora de Aventura? Veja sinopse, personagens e trailer

O desenho Hora de Aventura está atualmente disponível no catálogo do HBO Max . Com John DiMaggio e Jeremy Shada na dublagem original, a trama segue o garoto Finn e seu melhor amigo, o cão mágico Jake. Juntos, os dois vivem inúmeras aventuras na fantástica Terra de Ooo. Criada por Pendleton Ward (Os Simpsons), a produção norte-americana foi ao ar pela primeira vez em 2010, no Cartoon Network , e atualmente conta com dez temporadas.

Vale lembrar ainda que a animação ganhou um novo spin-off, intitulado Fionna e Cake, também disponível no HBO Max. Com novos episódios lançados semanalmente, a produção acompanhará a história da destemida Fionna e sua parceira de aventuras, a fiel gata Cake. A seguir, confira mais detalhes de Hora de Aventura.

Hora de Aventura (HBO Max): lançado em 2010, a animação do CN acompanha as aventuras de Finn e Jake — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Hora de Aventura

Ambientada na fictícia e mágica Terra de Ooo, um planeta pós-apocalíptico que sofreu com a Grande Guerra dos Cogumelos, a trama da animação gira em torno do garoto Finn. Ao lado do seu melhor amigo e irmão adotivo Jake, o Cão, o personagem vive desbravando lugares desconhecidos e surfando em novas aventuras. No entanto, quando o Rei Gelado perde a sanidade e começa a sequestrar princesas de diversos reinos, Finn e Jake enfrentarão diversos desafios perigosos pelo caminho, mas também farão novas amiazades.

Hora de Aventura (HBO Max): o Rei Gelado é um dos personagens mais lembrados do desenho animado — Foto: Reprodução/IMDb

Personagens e dublagem

O protagonista Finn é dublado originalmente por Jeremy Shada (Tá Dando Onda 2), enquanto o cão mágico Jake tem a voz emprestada pelo ator John DiMaggio (Desencanto) e a misteriosa vampira Marceline é interpretada pela atriz Olivia Olson (Phineas e Ferb). A realeza da Terra de Ooo é representada pela Princesa Jujuba, com a voz de Hynden Walch (Os Jovens Titãs), Rei Gelado, dublado por Tom Kenny (Rick and Morty), Princesa Caroço, na voz de Pendleton Ward (The Midnight Gospel), e a Princesa de Fogo, dublada por Jessica Di Cicco.

Conheça os dubladores brasileiros

Hora de Aventura Personagens Dubladores Finn Luciano Monteiro Jake Eduardo Borgerth Princesa Jujuba Pamella Rodrigues BMO Charles Emmanuel Rei Gelado Jorge Vasconcellos Marceline Adriana Torres Princesa Caroço Hélio Ribeiro Gunter Wirley Contaifer Princesa de Fogo Luisa Palomanes Canelinha Marco Moreira

A série animada já conta com dois spin-off, Hora de Aventura: Terras Distantes e Fionna e Cake — Foto: Divulgação/Cartoon Network

Repercussão

Aclamada pela crítica e um grande sucesso de audiência até hoje, principalmente devido a seu design colorido e inovador, a animação Hora de Aventura já foi indicada a várias premiações renomadas da televisão, incluindo o Teen Choice Awards, Emmy Primetime e Annie Awards.

O desempenho positivo da produção americana não é diferente nos agregadores. No IMDb, o trabalho de Pendleton Ward conquistou nota 8,6, com base em 105 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a animação tem 100% de aprovação da média ponderada entre os críticos. Segundo o consenso do site, a série "é uma brincadeira absolutamente mágica que irá despertar a imaginação de adultos e crianças".

