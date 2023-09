Onde assistir a John Wick 4 - Baba Yaga? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme John Wick 4 - Baba Yaga está atualmente disponível para aluguel nas principais plataformas online, como Amazon Prime Video (R$ 11,90), Apple TV+ (R$ 11,90), Google Play Filmes (R$ 11,90) e YouTube (R$ 11,90). Estrelado por Keanu Reeves e com direção de Chad Stahelski, responsável pelos três filmes antecessores, o quarto capítulo da franquia de ação neo-noir acompanha o ex-assassino no embate contra a Alta Cúpula e, para isso, precisa enfrentar um inimigo ainda mais perigoso.

Com quase três horas de duração, o longa-metragem americano tem roteiro co-escrito por Shay Hatten e Michael Finch e distribuição pela Lionsgate. Se você gosta de filmes repletos de ação e suspense, confira, a seguir, mais detalhes do novo título do Wickverso, John Wick 4 - Baba Yaga, como sinopse, elenco e repercussão.

John Wick: franquia de filmes de ação é estrelada por Kenau Reeves — Foto: Divulgação/Lionsgate

Enredo de John Wick 4 - Baba Yaga

Neste quarto capítulo da franquia de ação, o famoso assassino de aluguel John Wick (Keanu Reeves) descobre um caminho para derrotar a Alta Cúpula, que é a autoridade suprema no submundo do crime. Mas com o preço por sua cabeça cada vez maior, o protagonista terá que enfrentar diversos obstáculos e inimigos sanguinários pelo caminho, incluindo o Marquês de Gramont (Bill Skarsgård). O mais novo chefão do crime e possui várias alianças importantes espalhadas pelo mundo com sede de vingança contra John.

Elenco

Além de Keanu Reeves (Matrix Resurrections) no papel de John Wick e Donnie Yen (O Grande Mestre) interpretando Caine, o elenco ainda traz grandes nomes, como Bill Skarsgård (Noites Brutais) vivendo Marquês de Gramont, Laurence Fishburne (Apocalypse Now) dando vida a The Bowery King e Hiroyuki Sanada (O Último Samurai) como intérprete de Shimazu. Natalia Tena (Harry Potter e a Ordem da Fênix) está no papel de Katia e a cantora Rina Sawayama faz sua estreia nas telonas como Akira.

O quarto filme da franquia John Wick foi aclamado pela crítica e pelo público — Foto: Divulgação/Lionsgate

Repercussão

Considerado um sucesso entre o público e a imprensa especializada, o filme John Wick 4 - Baba Yaga teve a maior bilheteria de toda a franquia. No agregador IMDb, a produção americana tem nota 7,8, levando em conta 275 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Chad Stahelski conquistou 94% de aprovação dos críticos. Segundo o consenso do site, "ele acumula mais de tudo – e sugere que, quando se trata de um Keanu Reeves bem vestido despachando seus inimigos em um estilo letalmente balístico, nunca pode haver demais".

Para o jornalista John Serba, do Decider, ele não sabe se "[...] John Wick 4 é melhor ou não do que os outros Wicks, mas é facilmente o mais engraçado – e isso reflete a criatividade inquieta de seus criadores". O crítico Alex Godfrey, da Empire Magazine, afirma que "se você não gosta de um filme com quase três horas de luta, este capítulo pode te incomodar".

Confira o trailer oficial de John Wick 4 - Baba Yaga:

