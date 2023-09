Onde assistir a Ninguém Vai te Salvar? Veja sinopse e elenco do filme

O filme Ninguém Vai te Salvar estreou no catálogo do Star+ no dia 22 de setembro. Estrelado por Kaitlyn Dever, a trama segue uma jovem reclusa que sofre de transtorno de ansiedade e luta para sobreviver aos seres extraterrestres que invadiram sua casa. Com direção e roteiro de Brian Duffield, a produção americana segue dentro do gênero de terror de ficção científica e é um projeto original do streaming Hulu.

O filme tem uma hora e meia de tela e foi produzido pela 20th Century Studios. Uma curiosidade sobre o longa-metragem é que ele tem apenas duas linhas de diálogo, esse efeito faz com que o espectador também se sinta ansioso assim como a protagonista da história. A seguir, confira mais detalhes sobre Ninguém Vai te Salvar.

🎬 Quer assistir a filmes e séries de graça? Conheça estes streamings

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Ninguém Vai te Salvar é estrelado pela atriz americana Kaitlyn Dever — Foto: Divulgação/Hulu

📝 Onde assistir o filme The Assault? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Ninguém Vai te Salvar

A trama segue Brynn Adams (Kaitlyn Dever), uma jovem que trabalha como costureira e que ainda mora na casa de sua infância. Sem ninguém no mundo, ela sofre com a perda de sua mãe, Sarah (Lauren L. Murray), e de sua melhor amiga, Maude (Dari Lynn Griffin), levando um estilo de vida recluso. Para piorar a situação, a garota ainda sofre de transtorno de ansiedade, sendo alienada de sua comunidade.

Certa noite, Brynn acorda por conta de ruídos estranhos dentro de sua casa e acaba descobrindo que intrusos extraterrestres estão presentes. Em meio a um confronto repleto de ação, a protagonista terá que lutar por sua sobrevivência, mesmo que isso signifique lidar com seu passado.

Elenco

Com Kaitlyn Dever (Ingresso para o Paraíso) estrelando o longa no papel da protagonista Brynn Adams, o elenco de Ninguém Vai te Salvar é bem reduzido, reunindo poucos nomes em seu time. Zack Duhame (Sniper Americano) interpreta o carteiro; Lauren L. Murray (O Sal da Terra) dá vida à falecida mãe de Brynn, Sarah; Geraldine Singer (O Herdeiro do Diabo) vive a Sra. Collins; Dari Lynn Griffin (Mayfair Witches) está no papel de Maude e Dane Rhodes (O Visitante) é o chefe de polícia Collins.

Terror só tem duas linhas de diálogo em 93 minutos de duração — Foto: Divulgação/Hulu

Repercussão

Apesar de sua recente estreia no streaming, o filme Ninguém Vai te Salvar tem chamado bastante a atenção do público e da imprensa especializada, principalmente após os elogios do escritor Stephen King (O Iluminado) e do cineasta Guillermo del Toro (O Labirinto do Fauno) à obra cinematográfica.

O desempenho positivo do longa-metragem também segue nos agregadores, como o IMDb, onde a produção americana tem nota 6,4, com base em 16 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou 82% da aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro. Segundo o consenso do site, o thriller "[...] oferece mais diversão do gênero pelo escritor e diretor Brian Duffield – e prova que Kaitlyn Dever não precisa de muitos diálogos para comandar a tela".

Confira o trailer oficial de Ninguém Vai te Salvar:

Assista: 4 apps para assistir a filmes e séries de graça