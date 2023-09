Onde assistir à Pequena Sereia? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme A Pequena Sereia chegou ao catálogo do Disney+ nesta quarta-feira (6). A clássica trama, adaptada do conto de Hans Christian Andersen, segue a jovem sereia Ariel que está cansada da vida no fundo do mar. Mas ao salvar um príncipe de um naufrágio, a princesa decide se tornar humana e ir para a terra firme após pedir ajuda à bruxa do mar, Úrsula. O live-action é estrelado por Halle Bailey e Jonah Hauer-King, e tem direção de Rob Marshall.

Com pouco mais de duas horas de tela, o longa-metragem de fantasia musical tem o roteiro assinado por Jane Goldman e David Magee, além de produção da Walt Disney Pictures. Se você gosta de live-actions, confira mais detalhes de A Pequena Sereia, como sinopse, elenco e repercussão.

Halle Bailey no fundo do mar em cena de A Pequena Sereia — Foto: Divulgação/Disney

Enredo de A Pequena Sereia

O longa narra a história da Princesa Ariel (Halle Bailey), uma jovem sereia que deseja explorar o mundo além do fundo do mar. A personagem quebra a regra de que as sereias não devem fazer contato com humanos ao se apaixonar pelo Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), depois de salvar sua vida de um naufrágio.

Assim, determinada a seguir seu coração pela primeira vez, a Pequena Sereia decide fazer uma acordo com a Bruxa do Mar Úrsula (Melissa McCarthy) para se tornar humana. Mas o plano da jovem acaba colocando em risco a coroa de seu pai, o Rei Tritão (Javier Bardem), e até mesmo a sua própria vida.

Elenco

O live-action é protagonizado por Halle Bailey (Grown-ish) no papel da sereia Ariel e Jonah Hauer-King (Mundo em Chamas) como Príncipe Eric. Além deles, o elenco de A Pequena Sereia ainda é formado por grandes astros do cinema, como Melissa McCarthy (Gilmore Girls) dando vida à vilã Úrsula, Javier Bardem (Mãe!) vivendo o Rei Tritão, Noma Dumezweni (The Undoing) no papel da Rainha Selina e Simone Ashley (Sex Education) como Indira.

Também participam do filme Daveed Diggs (Hamilton), Jacob Tremblay (Extraordinário) e Awkwafina (Oito Mulheres e um Segredo) ao emprestarem suas vozes para Sebastião, Linguado e a versão feminina de Sabidão, respectivamente.

Ariel e o príncipe Eric no live-action A Pequena Sereia — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Repercussão

A adaptação do clássico animado da Disney gerou muita expectativa para os fãs da famosa sereia. Com uma bilheteria de US$ 566 milhões pelo mundo (R$ 2,7 bilhões, em conversão atual), o longa também teve uma recepção positiva, como indicam os sites agregadores. No IMDb, A Pequena Sereia tem nota 7,2, com base em 107 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Rob Marshall tem uma taxa de aprovação de 67% entre os críticos e um índice de 94% em relação à audiência.

Na review de Helen O'Hara, da Empire Magazine, a jornalista elogia a atuação de Halle Bailey, descrevendo-a como "uma performance encantadora". A crítica também elogia "o atrevimento de McCarthy e a própria magia eterna da história". Por outro lado, Mark Kermode, do The Guardian, afirma que este é um "remake da Disney sem graça, mas de boa índole" e que, apesar de "não ter a magia do original", a atriz "Halle Bailey apresenta uma atuação vencedora, ao lado de um forte elenco de apoio".

Confira o trailer de A Pequena Sereia:

