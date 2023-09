Onde assistir à Perdida? Veja enredo, elenco e trailer do filme brasileiro

Perdida , adaptação do livro de mesmo nome de Carina Rissi, chega ao Disney+ e Star+ em 22 de setembro. O filme, estrelado por Giovanna Grigio (Rebelde) e Bruno Montaleone ( Amor Perfeito ), foi lançado originalmente nos cinemas brasileiros em julho. No enredo, Grigio é Sofia, uma menina inquieta e insatisfeita com o presente que volta no tempo de forma misteriosa. Já no século XIX, ela conhece o charmoso Ian, interpretado por Montaleone. Aos poucos, os dois, tão fechados ao amor, começam a se abrir ao novo sentimento.

O longa é produção original da Star Original Productions e tem direção de Katherine Chediak Putnam e Dean Law. Para o roteiro, foi usado como base o romance de Rissi, que faz parte de uma saga com outros cinco livros. Ao todo, Perdida vendeu mais de 700 mil cópias pelo país, se tornando um grande sucesso no mercado literário. A seguir, confira enredo, elenco, repercussão da crítica e o trailer do filme nacional.

O filme Perdida chega ao Disney+ e Star+ em 22 de setembro — Foto: Reprodução/Star Distribution

Enredo de Perdida

Sofia (Giovanna Grigio) é uma editora de livros, viciada nas histórias de amor da escritora Jane Austen. Porém, ela não consegue se encontrar nos dias de hoje e acredita que talvez tenha nascido na época errada. Apesar de independente e forte, Sofia romantiza o passado e os contos de séculos atrás. Após uma decepção no trabalho, tudo muda quando a jovem consegue voltar no tempo ao atender um telefone misterioso.

Agora, ela está no século XIX, com todas as coisas boas e ruins da época. Por sorte, ela encontra Ian Clarke (Bruno Montaleone), um solteiro cobiçado, que cuida de sua irmã mais nova desde a morte dos seus pais, aos 15 anos. Assim como Sofia, Ian nunca se apaixonou por ninguém e estava começando a desacreditar do amor. Porém, o encontro dos dois pode ser capaz de mudar isso.

A atriz Giovanna Grigio estrela o filme Perdida como Sofia Alonzo — Foto: Reprodução/Star Distribution

Elenco e equipe técnica

Giovanna Grigio e Bruno Montaleone estrelam Perdida como Sofia Alonzo e Ian Clarke. Nathália Falcão (Travessia) dá vida à Elisa Clarke, irmã mais nova do protagonista. Hélio de la Peña (Casseta & Planeta) interpreta o Dr. Almeida, médico renomado na época — esse é o primeiro personagem do ator fora do gênero da comédia.

O elenco ainda conta com Sérgio Malheiros (Um Natal Cheio de Graça) atuando como Lucas, Diego Montez (Bom Sucesso) no papel de Santiago, Bia Arantes (Deus Salve o Rei) fazendo Teodora e Emira Sophia que dá vida à Valentina. Luciana Paes (O Animal Cordial) e Lucinha Lins (A Viagem) participam como Abigail e Srª Albuquerque. Os diretores Katherine Putnam e Dean Law também assinam o roteiro da adaptação, ao lado de Luiza Schelling, Karoline Bueno e da própria autora do livro, Carina Rissi.

Em Perdida, Bruno Montaleone é o encantador Ian, jovem do século XIX — Foto: Reprodução/Star Distribution

Repercussão

No IMDb, um dos principais sites agregadores de críticas, o filme acumula 7,4 pontos — porém, com menos de 50 avaliações no total. De toda forma, a adaptação foi bem recebida pelos fãs nas redes sociais, que não deixaram de destacar as mudanças — principalmente nas características físicas dos personagens originais.

Mas, após o lançamento nos cinemas, Perdida se envolveu em polêmica na web, já que a produção foi acusada de racismo. Apesar de trazer personagens negros importantes, o enredo não aborda ou menciona a escravidão, que acometeu o Brasil até o final do século XIX, contexto em que o filme se passa. A mesma crítica também já era feita ao livro de Rissi, lançado em 2011.

Assista ao trailer de Perdida

