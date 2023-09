Onde assistir à Sede Assassina? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Sede Assassina (To Catch A Killer) está atualmente disponível no catálogo do Amazon Prime Video e destaca-se na terceira posição do Top 10 do streaming. Lançado em junho deste ano nos cinemas, o thriller policial tem direção de Damián Szifron (Relatos Selvagens) e traz em seu elenco nomes como Shailene Woodley e Ben Mendelsohn. A trama segue uma jovem investigadora problemática que é escolhida para capturar um assassino foragido na véspera do Ano Novo.

Se você gosta de filmes com direito a muitas perseguições policiais e serial killers à solta, confira, a seguir, mais informações de Sede Assassina.

Sede Assassina, filme de ação policial, é estrelado pela atriz Shailene Woodley e tem direção de Damián Szifron — Foto: Divulgação/Diamond Films

Enredo de Sede Assassina

Ambientada em Baltimore, nos Estados Unidos, a história gira em torno de Eleanor (Shailene Woodley), uma investigadora problemática que é assombrada pelos demônios de seu passado. É quando um atirador começa a matar foliões do telhado de prédios na véspera do Ano Novo que a polícia e o FBI se unem em uma desesperada caçada ao criminoso. Caberá à Eleanor tentar entender e a traçar o perfil e os passos do serial killer.

Elenco

Além da atriz Shailene Woodley (A Culpa É das Estrelas) no papel da protagonista Eleanor e Ben Mendelsohn (Invasão Secreta) interpretando Lammark, o elenco de Sede Assassina ainda traz nomes como Ralph Ineson (O Homem do Norte) vivendo Dean, Jovan Adepo (Babilônia) dando vida a Jack Mackenzie, Rosemary Dunsmore (Sem Vestígios) no papel da Srª. Possey e Michael Cram (Devorador de Almas) como Gavin.

Este é o primeiro longa em língua inglesa do diretor argentino Damián Szifron — Foto: Divulgação/Diamond Films

Repercussão

Com um desempenho mediano entre o público e a crítica, Sede Assassina obteve nota 6,6 no agregador IMDb, tendo como base a avaliação de 24 mil usuários. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Damián Szifron conquistou apenas 51% da aprovação dos especialistas. Segundo o consenso do site, "a direção elegante e as excelentes atuações reforçam o caso do longa, mas um roteiro derivativo tira esse thriller do curso."

Para a jornalista Ellen E. Jones, do The Guardian, o filme peca pela falta de profundidade de seus personagens, visto que a trama "[...] está cheia de policiais pouco desenvolvidos que parecem não ter ideia real do que estão fazendo." Já M.N. Miller, do Ready Steady Cut, segue nesta mesma linha crítica, alegando que o projeto cinematográfico oferece um "enredo desajeitado", além de "desperdiçar uma atuação fascinante de Mendelsohn de uma forma que é quase criminosa."

Confira o trailer de Sede Assassina:

