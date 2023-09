Onde assistir a Suspeito X? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Suspeito X (Jaane Jaan) estreou no catálogo da Netflix na última quinta-feira (21) e já destaca-se na quarta posição do Top 10 da plataforma de streaming . A trama acompanha uma mãe solo e sua filha que se veem envolvidas em um crime e, com a ajuda de um vizinho, tentam escapar da investigação policial. Com roteiro e direção de Sujoy Ghosh, o suspense leva em seu elenco principal nomes como Kareena Kapoor e Jaideep Ahlawat.

Com quase duas horas e meia de duração, a produção indiana é uma adaptação do romance japonês The Devotion of Suspect X (que significa "A Devoção do Suspeito X" em tradução do inglês para o português), do autor Keigo Higashino, lançado em 2005. Se você gosta de filmes com muito mistério e perseguições policiais, confira, a seguir, mais informações sobre Suspeito X.

Longa de suspense indiano é estrelado pela atriz Kareena Kapoor — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Suspeito X

Ambientada na cidade indiana de Kalimpong, a trama gira em torno de Maya D'Souza (Kareena Kapoor), uma mãe solteira e divorciada que trabalha em uma cafeteria para sustentar a filha, Tara (Naisha Khanna). Certo dia, quando Ajit (Saurabh Sachdeva), o ex-marido abusivo de Maya, aparece em sua porta para extorquir dinheiro dela, as coisas saem do controle e ele começa a ameaçar as duas de forma violenta. É neste cenário que mãe e filha se unem para proteger suas próprias vidas, e matam Ajit no chão do apartamento.

Comovido com a situação, Naren Vyas (Jaideep Ahlawat), um talentoso professor de matemática recluso e vizinho de Maya, se oferece para ajudar a mãe solo e sua filha a escaparem das acusações da investigação policial sobre o crime.

O ator Jaideep Ahlawat atua como Naren Vyas, o cúmplice das protagonistas — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco

Além de Kareena Kapoor (3 Idiotas) e Jaideep Ahlawat (Histórias Incomuns) nos papéis dos protagonistas Maya D'Souza e Naren Vyas, respectivamente. O elenco de Suspeito X ainda traz nomes como Vijay Varma (Quatro Histórias de Desejo 2) interpretando o inspetor Karan Anand, Naisha Khanna (Irmãos no Ringue) dando vida à Tara D'Souza, Saurabh Sachdeva (Caçador) como Ajit Mhatre e Lin Laishram (Tem Cheiro do Quê?) como Prema Kami.

Repercussão

Com desempenho positivo não somente entre os assinantes da Netflix, o longa Suspeito X também destaca-se nos principais agregadores, como o IMDb, onde tem nota 7,1, com base em 3,9 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a produção indiana conquistou 67% da aprovação dos críticos.

Sobre as reviews internacionais, como a do The Indian Express, o jornalista Rohan Naahar exalta a excelente atuação do trio de protagonistas e declara que este "é o melhor filme do diretor Sujoy Ghosh até agora". Shilajit Mitra, do The Hindu, também não poupa elogios quanto às performances de Kareena Kapoor, Jaideep Ahlawat e Vijay Varma, e classifica a obra cinematográfica como uma "adaptação polpuda de Sujoy Ghosh".

Confira o trailer oficial de Suspeito X:

