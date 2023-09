Onde assistir a The Act? Conheça sinopse, elenco e críticas da série

A série The Act é estrelada por Joey King (A Barraca do Beijo) no papel da protagonista Gypsy Blanchard e Patricia Arquette (Boyhood) interpretando a mãe, Dee Dee. O elenco ainda é formado por grandes nomes da televisão norte-americana, como AnnaSophia Robb (O Diário de Carrie) dando vida à Lacey, Calum Worthy (Austin & Ally) vivendo Nick Godejohn e Chloë Sevigny (Psicopata Americano) como Mel.

Aclamada pela crítica, a minissérie The Act tem uma recepção positiva entre o público também. No site agregador IMDb, a produção americana tem nota 7,9, com base em 32 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a temporada tem uma taxa de aprovação de 88% da crítica (selo "Fresh"). Segundo o consenso do site, "as performances perturbadoras de Arquette e King fazem de The Act um caso convincente para a dramatização contínua de histórias de crimes reais".