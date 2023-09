Onde assistir ao filme A Freira? Conheça sinopse e elenco do spin-off

O filme A Freira está atualmente disponível no HBO Max e Amazon Prime Video . Para quem preferir, também é possível alugar o longa no Apple TV+ (R$ 7,90) e YouTube (R$ 7,90). Estrelada por Taissa Farmiga e Bonnie Aarons, a trama segue a investigação de uma noviça e um padre após o suicídio misterioso de uma jovem freira. Com direção de Corin Hardy e roteiro assinado por Gary Dauberman e James Wan, o longa de terror sobrenatural é um spin-off do universo de Invocação do Mal, sendo o quinto título da franquia.

Vale lembrar que A Freira 2 estreou na última quinta-feira (7) nos cinemas nacionais e já alcançou o topo das bilheterias no seu fim de semana de estreia, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Na sinopse, a Irmã Irene mais uma vez fica cara a cara com uma força demoníaca após uma morte suspeita dentro de um convento. A seguir, confira mais detalhes de A Freira, como sinopse, elenco e repercussão.

O longa de terror A Freira é estrelado pela atriz Taissa Farmiga — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Enredo de A Freira

Ambientada em 1952, na Romênia, a trama se desenrola quando uma jovem freira, que vive enclausurada em um convento, comete suicídio de forma misteriosa. Após o ocorrido, o alto escalão do Vaticano envia o Padre Burke (Demián Bichir) e a noviça Irmã Irene (Taissa Farmiga) para investigarem o caso. Mas é durante esse processo que a dupla descobre o segredo profano da ordem, arriscando suas vidas, bem como sua fé e suas próprias almas, em um verdadeiro confronto contra uma força demoníaca na forma de uma freira.

Elenco

A Freira tem Taissa Farmiga (A Idade Dourada) no papel da protagonista Irmã Irene e Bonnie Aarons (O Diário da Princesa) interpretando a freira demoníaca Valak. O elenco do longa de terror ainda reúne nomes como Demián Bichir (Uma Vida Melhor) vivendo Padre Burke, Jonas Bloquet (1899) dando vida Maurice Theriault, Ingrid Bisu (Maligno) no papel da Irmã Oana e Jonny Coyne (A Voz Suprema do Blues) como Gregoro.

Apesar do sucesso de Invocação do Mal, A Freira obteve recepção negativa na crítica especializada — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Repercussão

Apesar de não ter conquistado a crítica especializada, A Freira fez o público ir ao cinema: o longa-metragem tem a melhor e maior bilheteria de todos os títulos da franquia Invocação do Mal, acumulando mais de US$ 365 milhões.

O desempenho da produção nos agregadores não foi um dos melhores, atingindo performances negativas. No IMDb, a produção conquistou nota 5,3, com base em 155 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Corin Hardy obteve apenas 24% de aprovação dos críticos. Segundo o consenso do site, "A Freira apresenta performances fortes, atmosfera assustadora e alguns cenários decentes, mas seus pecados incluem lógica inconsistente e negligência narrativa".

Confira o trailer de A Freira:

