Onde vender contrabando em Starfield? Veja lugares e como se proteger

Starfield é um jogo de RPG e aventura da Bethesda , lançado para Xbox Series X , Xbox Series S e PC. O título conta com muito conteúdo e missões para serem realizadas em seus diversos planetas exploráveis. O jogador cria seu personagem do zero, define suas características e explora o espaço com sua nave, quase sem limites.

Uma das possibilidades que o game apresenta é a de carregar contrabando ilegal em sua carga. Com isso, o usuário pode vender o conteúdo em determinados pontos, para poder ganhar mais dinheiro. Saiba como e onde vender contrabando em Starfield, além de outros cuidados a serem tomados no processo.

Starfield te permite carregar contrabando nas naves — Foto: Divulgação/Bethesda

O que é o contrabando em Starfield?

Contrabandos podem ser itens diversos em Starfield. Eles são entregues em determinados locais da galáxia e, se tudo correr bem, dão recompensas para quem realizar o serviço. Para identificá-los corretamente, basta verificar se os produtos contam com uma pequena marcação em amarelo no seu inventário. Se for o caso, tenha certeza: você está carregando contrabando e pode correr riscos com isso – ou ganhar algum dinheiro.

Muitos planetas ou locais de pouso em Starfield contém pontos de verificação, que vão escanear sua embarcação em busca de itens roubados ou contrabando. Caso você seja pego, seu personagem pode ter problemas, perder estes objetos e até mesmo receber punições. Uma forma de evitar isso é ter a casa em Nesoi, configurado no início do game, para deixar estes itens por lá em caso de suspeita.

Contrabando em Starfield tem marcação amarela — Foto: Reprodução/YouTube

Como vender contrabando em Starfield?

Um outro problema que envolve contrabando é que nem sempre será possível vender em qualquer lugar. Nem toda loja aceita itens contrabandeados e o mais correto é ir direto em locais onde você sabe que não terá problemas. Uma das raras exceções são os totens da Autoridade Comercial, uma guilda especializada em comprar e vender qualquer coisa, incluindo itens ilegais. Procure por estes totens nas cores amarelo e preto, que são fáceis de enxergar a médias distâncias, apesar de serem pequenos.

Postos da Autoridade Comercial em Starfield — Foto: Reprodução/YouTube

A Autoridade Comercial normalmente também paga mais do que qualquer outra loja, dependendo do item que seu personagem estiver carregando. O melhor local para isso é no sistema Wolf, na estação especial The Den. Lá, o jogador encontra vários totens da Autoridade Comercial logo próximo de onde pousar com a nave, além de que o local não tem sistema para escanear a embarcação quando chegar por lá. É um lugar seguro e com lucro garantido.

Uma dica primordial é que, ao encontrar um local com um posto da Autoridade Comercial, fale com um vendedor e não com a máquina. Apenas o vendedor será capaz de comprar seu contrabando. Além disso, os vendedores não possuem “dinheiro infinito”, por isso nem sempre poderão comprar imediatamente. Por fim, saiba quanto quer ganhar ao tentar vender, pois isso vai fazer toda a diferença na chance do seu sucesso. Vale lembrar que é necessário esperar 48 horas para que o dinheiro da pessoa seja reestabelecido de novo.

Cuidados ao contrabandear

Além de tentar evitar passar por scanners enquanto carrega contrabando em sua nave, outro cuidado possível é investir na habilidade de enganação, que servem para tentar mentir nos postos de verificação. Cada nível da habilidade aumenta a chance de que a fiscalização seja menos efetiva. Ainda assim, não é uma forma garantida de passar ileso pelos guardas, então tente ter o cuidado de guardar contrabando em casa ou evitar planetas e locais de pouso que tenham scanners.

Cuidado com a segurança em Starfield — Foto: Reprodução/YouTube

Há outra possibilidade de encontrar um item raro chamado de Embaralhador de Scanners. Ele faz com que os equipamentos de verificação sejam danificados ou fiquem confusos, ajudando seu contrabando a passar ileso. Ainda assim, essa ferramenta não é totalmente efetiva - além de ser muito difícil de obter.

Algumas punições por ser pego com contrabando envolvem prisão por até sete dias, perda de até mil pontos de experiência e pagar multa envolvendo o item apreendido. Além disso, seu avatar ficará com má fama entre personagens que seguem a lei à risca dentro de Starfield.

Com informações de Polygon, VGC, Inverse

