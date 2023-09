Opus Clip: tudo o que você deve saber para criar vídeos curtos com a IA

É possível criar clipes curtos para redes sociais com o Opus Clip. A ferramenta utiliza inteligência artificial (IA) para transformar vídeos com maior duração em cortes, formato que está em alta hoje em dia. Depois de subir um arquivo ou inserir um link do YouTube , a plataforma vai analisar a mídia carregada e destacar seus pontos mais interessantes, criando clipes pequenos que são projetados para viralizar. O Opus Clip é gratuito, porém limitado, e o plano mais barato custa $ 19 (cerca de R$ 92) por mês. A seguir, saiba tudo sobre esse recurso de edição com inteligência artificial em um guia completo.

Opus Clip é uma ferramenta de edição capaz de transformar vídeos longos em clipes curtos com um só clique; conheça — Foto: Foto: Divulgação/Opus Clip

Opus Clip: veja guia completo da IA que faz clipes curtos

O TechTudo reuniu seis tópicos essenciais para quem quer conhecer a ferramenta Opus Clip; confira a seguir.

Opus Clip: o que é e para que serve a ferramenta? Por que fazer vídeos curtos para redes sociais? Opus Clip: como usar gratuitamente Valores dos planos do Opus Clip e o que liberam Quem pode utilizar o Opus Clip? Outras funções da ferramenta

1. Opus Clip: o que é e para que serve a ferramenta?

Opus Clip é uma ferramenta de edição que conta com uma IA generativa especializada em transformar vídeos longos em clipes curtos. Para utilizar, o usuário só precisa carregar a mídia na plataforma — ou colar o link do YouTube no local indicado — e apertar um botão para ter diversas opções de shorts. A ferramenta não apenas divide o conteúdo em partes menores. Com ajuda da IA, o Opus Clip analisa o vídeo, reconhece os destaques e ressalta as partes mais importantes, fazendo uma espécie de curadoria para criar conteúdos atrativos e dinâmicos, com o objetivo de viralizar.

Além disso, o Opus Clip consegue ajustar o enquadramento e as proporções do vídeo automaticamente, reconhecendo os elementos na tela para que haja precisão em cada frame. Essa característica deixa os clipes no formato ideal para postar em redes sociais como TikTok, Instagram, Facebook, Kwai e no YouTube Shorts.

2. Por que fazer vídeos curtos para redes sociais?

Publicar vídeos curtos em redes sociais virou uma tendência para quem deseja atrair mais visualizações. Até mesmo a principal plataforma dedicada a vídeos mais longos, o YouTube, se rendeu aos clipes curtos e criou um espaço específico para esse tipo de publicação. Isso ocorre porque conteúdos menores chamam mais atenção e conseguem prender a audiência do início ao fim. Esse tipo de mídia é ideal para causar impacto, com enredos concisos e sem muita enrolação, conseguindo transmitir a mensagem principal do vídeo de forma clara.

Com uma enorme quantidade e variedade de conteúdos disponíveis, um dos maiores desafios é cativar o interesse do público. Por esse motivo, produzir vídeos pode ser uma boa estratégia para garantir que a sua ideia seja assistida. O ideal é que os primeiros segundos do clipe sejam os mais chamativos, para que o usuário tenha vontade de parar de rolar o feed e vê-lo por completo.

O streamer Casimiro costuma postar cortes de suas lives no YouTube e nas redes sociais — Foto: Reprodução/Cortes do Casimito

3. Opus Clip: como usar gratuitamente

Para usar o Opus Clip gratuitamente, basta acessar o site (https://www.opus.pro) e clicar em “Sign Up – It’s free”, no canto superior direito. Em seguida, insira o e-mail ou vincule uma conta do Google. Depois, basta inserir o link do vídeo do YouTube que deseja cortar ou carregar um arquivo do dispositivo e clicar em “Get clips in 1 click”. Por fim, ainda é possível fazer algumas personalizações, como editar as legendas, palavras-chave e alterar o layout do vídeo.

Vale ressaltar que as contas gratuitas têm algumas limitações. Cada novo usuário recebe apenas 90 minutos de créditos, que são válidos por um mês. O tempo de processamento do vídeo também é mais demorado, já que os assinantes têm prioridade. Outra desvantagem é não ser possível publicar os clipes automaticamente nas redes sociais.

4. Valores dos planos do Opus Clip e o que liberam

O Opus Clip oferece uma grande variedade de assinaturas que podem ser alteradas de acordo com a necessidade do usuário. Quem usa os planos pagos conta com algumas vantagens, como maior rapidez na edição dos clipes, vídeos renderizados em HD, reenquadramento automático, templates personalizados e publicação imediata no Youtube, TikTok e Instagram. Além disso, todos os vídeos passam por uma curadoria da inteligência artificial que mostra a probabilidade do conteúdo viralizar.

O plano mensal tem cinco diferentes opções, cujos preços aumentam de acordo com a quantidade de vídeos que serão usados na plataforma. O mais barato custa $ 19 (cerca de R$ 92) por mês e dá direito a 200 minutos de upload e cerca de 80 clipes em alta definição. O mais caro está $ 95 (R$ 463), com a possibilidade de carregar 1000 minutos de vídeo e baixar 400 clipes. Ainda existem os planos de 400 minutos por $ 38 (R$ 185), 600 minutos por $ 57 (R$ 277) e 800 minutos por $ 76 (R$ 370).

Já os planos anuais oferecem maiores descontos e flexibilidade. O básico sai por $ 144 (R$ 702) por ano, permitindo enviar 2400 minutos de vídeo e baixar cerca de 960 clipes. Também é possível assinar o plano de 4800 minutos por $ 228 (R$ 1.111) e de 7200 minutos por $ 342 (R$ 1.667). Uma vantagem da assinatura anual é que não é preciso ficar limitado aos planos existentes. É possível criar um plano personalizado, aumentando a minutagem de upload de acordo com a necessidade.

Página inicial do Opus Clip — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

5. Quem pode utilizar o Opus Clip?

Quando se pensa em possíveis usuários do Opus Clip, a primeira categoria que vem à mente são os criadores de conteúdo para Internet. Youtubers e influenciadores podem se beneficiar bastante da ferramenta, seja produzindo cortes de vídeos do canal ou fazendo conteúdos com a intenção de viralizar nas redes sociais. No entanto, estes não são os únicos que devem usar o Opus Clip a seu favor.

Profissionais de marketing podem utilizar a ferramenta para criar campanhas mais impactantes, totalmente direcionadas ao público-alvo. Também é possível usar os recursos do Opus Clip para divulgar um produto de forma estratégica. Pequenos e grandes empreendedores podem produzir vídeos para construir o reconhecimento de marca, atrair engajamento e aumentar as vendas. Além disso, qualquer instituição que possui um canal no YouTube pode usar a ferramenta para divulgar os conteúdos em outras redes e atrair mais tráfego.

6. Outras funções da ferramenta

O Opus Clip também conta com outras funcionalidades que trazem bastante praticidade para os criadores de conteúdo audiovisual. Uma das mais atrativas é a criação automática de legendas. Após processar o vídeo, a plataforma consegue identificar as falas e gerar legendas utilizando o GPT-4, modelo de linguagem avançado do ChatGPT. A ferramenta também oferece diversas opções de idiomas, como português, inglês e espanhol.

Além de transformar vídeos longos em clipes curtos, a intenção da Opus Clip é criar conteúdos virais. Sendo assim, os clipes gerados na plataforma vêm acompanhados de um score que mostra o potencial de viralização do vídeo. Essa pontuação é feita pela inteligência artificial baseada na análise de milhares de vídeos de sucesso.

O Opus Clipe também consegue destacar as palavras-chaves mais importantes e adicionar emojis automaticamente, tornando o conteúdo mais relevante e atrativo. De acordo com a plataforma, vídeos que possuem palavras-chaves em destaque aumentam a retenção do público em 65%; já os emojis fazem as visualizações crescerem 42%.

Com informações de Value Hits e AI Tool Mall.

