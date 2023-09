Para que servem os botões coloridos no controle da TV?

Ao longo deste artigo, o TechTudo vai explorar a história, a evolução, o design, a ergonomia e as funcionalidades associadas a estes botões coloridos, dando uma visão completa de sua importância no universo dos controles remotos modernos.

Controle remoto da TV TCL p635 com botões para serviços de streaming — Foto: Fernando Braga/TechTudo

História e evolução dos botões coloridos no controle da TV

A incorporação de botões coloridos nos controles remotos remonta às primeiras gerações de televisões interativas e set-top boxes. Eles foram introduzidos como uma maneira de facilitar o acesso a funções interativas, sem sobrecarregar o controle com texto excessivo. Com o tempo, esses botões ganharam funcionalidades adicionais e se tornaram padrão em muitos dispositivos, refletindo a crescente demanda dos consumidores por interfaces mais intuitivas.

Embora exista uma certa consistência na cor e no posicionamento desses botões entre diferentes marcas, suas funções específicas podem variar. Em algumas regiões, por exemplo, o botão vermelho pode ser mais usado para acessar serviços de streaming, enquanto em outras pode estar relacionado à visualização de informações adicionais sobre um programa. É sempre recomendado consultar o manual específico do dispositivo ou as legendas na tela para entender completamente a funcionalidade de cada botão em uma região ou marca específica.

Design, Ergonomia e Personalização

O design dos controles remotos é meticulosamente planejado para oferecer a melhor experiência ao usuário. A posição dos botões coloridos, geralmente no centro ou na parte inferior do controle, é estratégica para permitir fácil acesso. Sua disposição e espaçamento são projetados ergonomicamente para serem intuitivos e confortáveis ao toque, maximizando a eficiência e minimizando o esforço do usuário.

À medida que a tecnologia avança, a personalização torna-se uma característica cada vez mais desejada. Algumas TVs e dispositivos avançados permitem que os usuários reprogramem os botões coloridos para se adequar às suas preferências. Esta personalização pode incluir a mudança de funções padrão ou a atribuição de atalhos para aplicativos e serviços frequentemente utilizados.

Quais são os usos dos botões coloridos em um controle remoto de TV?

A utilidade específica desses botões coloridos pode variar dependendo da marca e do modelo da TV ou do decodificador. Em muitos sistemas, especialmente aqueles integrados com funções de guia eletrônico de programação (EPG), os botões coloridos podem ser usados para filtrar rapidamente tipos de programas, como filmes, notícias ou esportes.

Em outros sistemas, esses botões podem servir como atalhos para serviços interativos, aplicações de TV ou opções de configuração rápida. Além disso, em ambientes de mídia digital, como DVD players ou Blu-ray, os botões coloridos podem ter funções específicas relacionadas à interatividade do menu.

Controle remoto de uma TV da LG — Foto: Isadora Díaz/TechTudo

Quais são as funções do botão colorido no controle remoto de uma TV?

Como mencionado anteriormente, as funções associadas a esses botões coloridos podem variar amplamente. No entanto, em um cenário geral, o botão vermelho muitas vezes está associado a opções de "Seleção" ou "Escolha". O botão verde pode ser usado para confirmar uma ação ou avançar para uma opção subsequente. O botão amarelo frequentemente relaciona-se a uma função de "Retorno" ou "Voltar", enquanto o azul pode ser usado para acessar configurações adicionais ou funções auxiliares.

Por exemplo, ao navegar por um guia eletrônico de programação (EPG), o botão vermelho pode filtrar os programas ao vivo, enquanto o verde pode filtrar os programas agendados para gravação. O botão amarelo pode levar a uma visualização do dia anterior e o azul pode abrir um menu de categorias de programa. É essencial checar o manual do usuário ou as indicações na tela, já que as funções destes botões podem mudar dependendo do contexto ou da tela em que você está.

Como se usa os botões coloridos em um controle remoto de TV?

A maneira mais simples de usar os botões coloridos é observar as indicações na tela da TV. Muitas vezes, quando uma função associada a um botão colorido está disponível, uma pequena legenda ou ícone aparecerá na parte inferior ou superior da tela, indicando a ação que ocorrerá ao pressionar o botão correspondente.

Primeiro, é importante familiarizar-se com as funções padrão dos botões em sua TV específica ou dispositivo. Em muitos controles, a função de cada botão colorido será consistentemente a mesma, independentemente do menu em que você se encontra. No entanto, como discutido, isso pode mudar dependendo do contexto.

Se você estiver usando um dispositivo ou serviço pela primeira vez, pode ser útil passar algum tempo explorando e pressionando cada botão colorido para ver quais funções ele desencadeia. Além disso, sempre que estiver em dúvida, o manual do usuário do dispositivo oferecerá um guia detalhado sobre a funcionalidade de cada botão.

Em TVs Samsung, por exemplo, os botões coloridos são usados da seguinte forma:

Botão vermelho: interrompe ou cancela uma ação

Botão verde: usado para funções de reprodução e início

Botão amarelo: usado para funções secundárias, como acesso a informações e recursos extras

Botão azul: usado para funções avançadas, como acesso a configurações e opções

Controle remoto da Samsung com botões coloridos — Foto: Reprodução/Unsplash

Em TVs Sony, as funções são outras:

Botão vermelho: alterar o idioma de entrada

Botão verde: selecionar entre letras, números e símbolos

Botão amarelo: selecionar entre letras maiúsculas e minúsculas

Botão azul: excluir caracteres, números ou símbolos

Os botões coloridos em controles remotos de TV são uma ferramenta útil e versátil, que oferecem acesso rápido a uma variedade de funções. A chave para aproveitar ao máximo esses botões é a familiarização e a prática, permitindo uma experiência de visualização mais fluida e intuitiva.

Com informações de Sony e Tech Geekish

