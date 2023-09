Party Animals: veja gameplay e requisitos do jog 'estilo' Gang Beasts

Party Animals é um jogo de luta da Recreate Games que mistura o gênero Beat 'em up com física exagerada. Com inspiração em Gang Beasts e Human Fall Flat, o game coloca os jogadores em cenários variados, onde controlam animais fofinhos e precisam nocautear adversários e arremessá-los de plataformas. O título conta com multiplayer local e online e está disponível para Xbox One, Xbox Series X/S (incluído no Xbox Game Pass) e PC (via Steam). A seguir, confira mais detalhes sobre gameplay e requisitos.