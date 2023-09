Pequenos Espiões - Apocalipse: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Pequenos Espiões - Apocalipse estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (22). A trama segue os filhos dos dois maiores agentes secretos do mundo em uma aventura para salvar a Terra de ameaças tecnológicas. Estrelam o projeto Everly Carganilla e Connor Esterson. Com direção de Robert Rodriguez, a produção americana é o quinto título da popular franquia Spy Kids, criada pelo próprio cineasta, e segue o formato reboot.

Com uma hora e meia de duração, o longa-metragem tem roteiro co-escrito pelo diretor e Racer Max. Se você gosta de filmes com ação e uma pitada de comédia envolvendo crianças, confira, a seguir, mais detalhes de Pequenos Espiões - Apocalipse.

Pequenos Espiões - Apocalipse é o novo longa da Netflix estrelado por Everly Carganilla e Connor Esterson — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Pequenos Espiões - Apocalipse

Patty (Everly Carganilla) e Tony Torrez-Tango (Connor Esterso) são filhos dos maiores agentes secretos do mundo e têm como paixão a espionagem. No entanto, a dupla acaba ajudando sem querer um poderoso desenvolvedor de jogos a liberar um vírus de computador capaz de controlar todo tipo de tecnologia existente. Em meio a ameaça catastrófica, os dois irmãos vão se tornar espiões mirins e, assim, tentar salvar os pais e o mundo do perigo tecnológico.

Elenco

O longa é estrelado por Everly Carganilla (Dia do Sim) e Connor Esterson (Attaway General) interpretando, respectivamente, Patty e Tony Torrez-Tango. Ainda completam o elenco de Pequenos Espiões - Apocalipse os atores Zachary Levi (Shazam! Fúria dos Deuses) vivendo Terrence Tango, Gina Rodriguez (Jane, a Virgem) dando vida à Nora Torrez, Billy Magnussen (007: Sem Tempo para Morrer) no papel de Rey Kingston e D.J. Cotrona (Um Drink no Inferno) como Devlin.

Este é o quinto longa da série de filmes Spy Kids, que foi lançada nos anos 2000 — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

O longa americano estreou com uma performance mista entre o público e a imprensa especializada. No IMDb, por exemplo, a produção debutou com nota 5,0, tendo como base 58 considerações até o momento da publicação desta matéria. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Roberto Rodríguez conquistou 71% da aprovação dos críticos.

Para a jornalista Adrian Horton, do The Guardian, o longa agradará aos fãs mais nostálgicos da franquia, visto que "traz de volta a série de ação infantil com resultados agradáveis, embora visualmente planos". Maggie Lovitt, do Collider, também segue nessa crítica mista, alegando que o projeto "alcança exatamente o que pretende ser, mesmo que o caminho para esse sucesso esteja repleto de vilões bobos, desenho animado, vitórias fáceis e crianças muito espertas salvando o dia".

Confira o trailer oficial de Pequenos Espiões - Apocalipse:

