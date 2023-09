Por Toda a Minha Vida é baseado em história real? Veja sinopse e elenco

O filme Por Toda a Minha Vida, lançado em 2020, chegou recentemente ao catálogo da Netflix e já lidera o Top 10 do streaming. Com Harry Shum Jr. e Jessica Rothe no elenco principal, o romance dramático, baseado em fatos reais, segue a história de um casal apaixonado que, nas vésperas do casamento, descobre que o noivo tem um câncer de fígado, fazendo com que o mundo deles vire de cabeça para baixo. A direção do projeto é de Marc Meyers e o roteiro é assinado por Todd Rosenberg.

Com uma hora e meia de duração, a produção americana teve distribuição pela Universal Pictures e promete emocionar os mais românticos. Confira, a seguir, mais informações sobre Por Toda a Minha Vida, como sinopse, elenco e repercussão.

O filme de romance Por Toda a Minha Vida é estrelado por Harry Shum Jr. e Jessica Rothe — Foto: Divulgação/Universal Pictures

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Por Toda a Minha Vida

A trama acompanha Jennifer Carter (Rothe) e Solomon Chau (Shum Jr.), dois jovens totalmente diferentes que, pela força do destino, acabam se apaixonando perdidamente um pelo outro. Em pouco tempo, o tranquilo e divertido casal passa a se preparar para o matrimônio e para uma vida a dois, até que Solomon é diagnosticado com um câncer terminal de fígado.

No entanto, com a rápida progressão da doença, o tempo deles juntos está se esgotando e, em meio a muito desespero, a família e os amigos mais próximos de Jenn e Sol bolam um plano para apressar os preparativos da cerimônia e, assim, criar um verdadeiro casamento dos sonhos.

Baseado em uma história real

A inspiração para o roteiro de Por Toda a Minha Vida veio a partir da história real de Solomon Chau e Jennifer Carter, dois jovens de Toronto, no Canadá. Eles se conhecerem durante a festa de aniversário de 19 anos de Sol, que ocorreu em 2007. Depois disso, eles passaram a se comunicar com frequência, por meio ligações, e, então, a namorar, até que o rapaz se mudou para mais perto de Jenn e começou a frequentar a George Brow College, que é uma famosa escola de culinária local.

Após a sua formatura na instituição e alguns trabalhos em renomados restaurantes no currículo, Sol pediu a namorada em casamento em 2014, com a ajuda de amigos e familiares mais próximos. A data para a cerimônia estava marcada para agosto de 2015, até que veio o inesperado diagnóstico de câncer de fígado terminal de Sol, que lhe dava apenas mais alguns meses de vida, segundo os médicos.

Porém, decididos a realizar a cerimônia, o casal adiantou a data para abril do mesmo ano e, com a ajuda de uma vaquinha online, eles arrecadaram um pouco mais US$ 50 mil, permitindo a realização da festa dos sonhos. Entretanto, 128 dias após o casamento, Sol faleceu por conta da doença e seu corpo foi velado justamente na data inicialmente estipulada para o casamento: 22 de agosto.

Elenco

Estrelado por Jessica Rothe (La La Land) no papel da protagonista Jennifer Carter e Harry Shum Jr. (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo) interpretando seu par romântico Solomon Chau, o elenco de Por Toda a Minha Vida ainda reúne nomes como Ever Carradine (Achados & Perdidos) dando vida à Gigi Carter, Chrissie Fit (A Escolha Perfeita 2) vivendo Amanda Fletcher, Jay Pharoah (A Era de Ouro) como intérprete de Dave Berger e Kyle Allen (Amor, Sublime Amor) como Kyle Campbell.

Por Toda a Minha Vida é baseado em uma história de amor de verdade — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Repercussão

Apesar de estar em alta entre os assinantes da Netflix, Por Toda a Minha Vida teve um desempenho mediano após a sua estreia nos cinemas, além de uma performance mista entre a imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, o longa tem nota 6.3, com base em 5,6 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho de Marc Meyers conquistou apenas 57% da aprovação dos críticos. Segundo o consenso do site, ele "se beneficia de alguma química real entre seus protagonistas, mesmo que ela seja prejudicada por uma dependência agressiva de um sentimentalismo comovente."

Para a jornalista Robyn Bahr, do The Hollywood Reporter, o enredo do longa-metragem não oferece nada inovador além de um "sentimentalismo desleixado." Por outro lado, Courtney Howard, da Variety, elogia a produção, a qual descreve como "uma comovente história de amor verdadeira que evoca uma enorme quantidade de lágrimas."