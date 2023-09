Quando lança Phantom Liberty? Saiba tudo sobre o DLC de Cyberpunk 2077

Phantom Liberty traz diversas novidades e promete finalmente redimir o RPG da CD Projekt Red, cujo lançamento foi marcado por polêmicas . Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia com tudo o que você precisa saber para jogar a expansão, desde data e horário de lançamento até requisitos no PC. Confira a seguir.

👉 Quais são as melhores classes de personagem para jogos RPG? Comente no Fórum TechTudo

Phantom Liberty terá um lançamento limitado apenas ao PC (via Steam e Epic Games Store ), PS5 e Xbox Series X / S . Isso se deve ao encerramento do suporte para consoles da geração anterior com o Patch 1.6, conforme anunciado em setembro de 2022 pela CD Projekt Red, que passou a concentrar seus esforços em melhorar os principais elementos e sistemas do game na atual geração. Vale destacar que já é possível comprar o game na pré-venda, saindo entre R$ 99,99 e R$ 159,90, dependendo da plataforma de sua preferência.

The Phantom Liberty será lançado oficialmente em 26 de setembro de 2023, quase três anos após o lançamento do jogo base. No entanto, os jogadores que residem no Brasil terão a oportunidade de começar a jogá-lo um dia antes devido ao fuso-horário. Isso significa que o DLC estará disponível no PC a partir das 20h (de Brasília) de segunda-feira, dia 25. Por outro lado, os usuários de consoles PlayStation 5 e Xbox Series X/S terão que esperar até a meia-noite para iniciar a jogatina.