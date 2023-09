Quando Voo em sua Direção: conheça sinopse e elenco do dorama chinês

O dorama Quando Voo em sua Direção está atualmente disponível no catálogo da Rakuten Viki e estreou na Netflix no dia 30 de agosto. Lançada em junho, a série chinesa acompanha a adolescente Su Zai Zai que, em um dia de chuva, esbarra em Zhang Lu Rang e se apaixona instantaneamente. No entanto, o que a jovem não esperava era que o garoto seria seu novo colega de turma. Com direção de Mao De Shu, o elenco principal traz Zhang Miao Yi e Zhou Yi Ran nos papéis principais.

Com 24 episódios, o programa é uma adaptação do romance She’s a Little Crazy, de Zhu Yi, mesmo autor de Hidden Love, que também virou série e chegou à Netflix em julho, sendo bem recebida pelo público. Se você gosta de doramas com direito a muito romance, confira, a seguir, mais detalhes de Quando Voo em sua Direção, como sinopse, elenco e repercussão.

Quando Voo em sua Direção: dorama chinês é estrelado por Zhang Miao Yi e Zhou Yi Ran, respectivamente — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Quando Voo em sua Direção

A trama deste dorama gira em torno de Su Zai Zai (Zhang Miao Yi), uma adolescente alegre e tranquila que, em um dia chuvoso, vai até uma pequena loja para comprar banana milk. É no local que ela acaba esbarrando em Zhang Lu Rang (Zhou Yi Ran), um rapaz bonito e charmoso, por quem acaba se apaixonando no mesmo instante.

Contrariando as expectativas, o caminho de Zai Zai cruza novamente com o de Lu Rang, já que ele é seu mais novo colega de turma, com quem divide a mesa. Muito diferentes, os dois adolescentes vão se aproximando aos poucos e o que era apenas uma amizade pode se tornar algo a mais no futuro.

Elenco

Com Zhang Miao Yi (Conto de Fadas Diferente) e Zhou Yi Ran (Noite de Inverno) nos papéis principais de Su Zai Zai e Zhang Lu Rang, respectivamente, o elenco de Quando Voo em sua Direção ainda reúne nomes conhecidos dos doramas chineses, como Jiang Zhi Nan (Lovely Us) dando vida à estudante Jiang Jia, Bian Tian Yang (Mergulhando em seu sorriso) vivendo Gu Ran e o novato Guo Zhe como Guan Fang.

Dorama aborda questões importantes do ensino médio, como amizade e amor — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Repercussão

Bem recebido pelo público do Rakuten Viki, a estreia de Quando Voo em sua Direção também foi positiva entre os assinantes da Netflix. No agregador IMDb, por exemplo, a produção chinesa tem nota 8,6, com base em 563 considerações.

Em relação às reviews internacionais, como a do Midgard Times, a jornalista Arpita Mondal faz uma boa avaliação do programa, descrevendo-o como "um drama juvenil refrescante e positivo". O portal Drama Slot também faz elogios e pontua que o dorama pode "certamente ser um dos melhores dramas de ensino médio, com personagens simpáticos e um romance e amizade muito positivos".

Confira o trailer de Quando Voo em sua Direção:

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora