Realme C53 é bom? Veja preço e ficha técnica

O Realme C53 é um celular básico da fabricante chinesa que chegou ao Brasil em agosto deste ano. Com acabamento texturizado e brilhante, o smartphone chama a atenção não só pelo design, mas também pela robusta de bateria de 5.000 mAh e pelo suporte à tecnologia NFC , para pagamentos por aproximação. Entre os destaques do aparelho estão ainda a câmera de 50 MP e os 6 GB de memória RAM. A versão nacional do C53 está disponível para compra somente na loja virtual da Realme, no Mercado Livre , por R$ 1.399. Entretanto, a versão global pode ser adquirida na Amazon por R$ 982 . Nas linhas a seguir, veja em detalhes a ficha técnica do Realme C53.

Realme C53 está disponível nas cores preta ou dourada — Foto: Divulgação/Realme

Ficha técnica do Realme C53

Tamanho da tela: 6,74 polegadas

Resolução da tela: não informada

Câmera principal: 50 MP

Câmera selfie: 8 MP

Sistema operacional: Android 13 com interface Reame UI

Processador: octa-core de 1,82 GHz

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: microSD

Bateria: 5.000 mAh

Conectividade: Wi-Fi, 4G, NFC e Bluetooth

Cores: dourado ou preto

Lançamento: agosto de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.399

Design e cores

Um dos destaques do design do C53 é a espessura do celular: com apenas 7,49 mm, o aparelho é um dos menores do catálogo da Realme. O acabamento da traseira do smartphone também chama a atenção, graças à presença de uma textura brilhante que transmite aspecto sofisticado. Para chegar a esse resultado, a Realme explica que o C53 passou por um processo que inclui quatro camadas de revestimento. O celular está disponível nas cores ouro e preto.

Camadas finas que criam o efeito dourado brilhante no Realme C53 — Foto: Dviulgação/Realme

Tela

A tela do Realme C53 possui 6,74 polegadas e uma taxa de atualização de 90 Hz. Segundo a companhia, a frequência pode proporcionar maior fluidez ao arrastar os elementos no display e melhor imersão em games e filmes. Embora a Realme não divulgue oficialmente a resolução total do display, sabemos que o painel tem 560 nits de brilho máximo, o que tende a melhorar a visibilidade em dias ensolarados, e pode exibir até 16,7 milhões de cores.

Realme C53 tem entrada USB-C, porta para fone de ouvido e sensor biométrico na lateral — Foto: Divulgação/Realme

Câmera

O C53 é um celular simples em suas configurações, e a câmera não foge à regra. O modelo possui um sensor principal de 50 MP, que é acompanhado por um sensor básico de profundidade. Este deve atuar nas fotos estilo “retrato”, produzindo imagens com fundo desfocado. A câmera frontal, por sua vez, tem 8 MP. O site oficial do smartphone informa que ele pode gravar vídeos com resolução máxima de 1080p (Full HD) e possui tecnologia de Inteligência Artificial (IA) para corrigir automaticamente algumas questões de cores, brilho e definição de imagem.

Realme C53 tem um sensor de 50 MP, outro de profundidade e o flash — Foto: Divulgação/Realme

Como o um smartphone traz sensores mais básicos, a Realme tenta compensar o déficit com diversas funções de software para melhorar as fotos. Entre elas estão o Modo Noturno, que pretende iluminar as imagens em ambientes escuros, e o filtro “Ruas da Cidade”, que tende a embelezar as fotos amplas e externas. O sistema traz ainda o filtro “Férias ensolaradas”, que pode melhorar a saturação de cores para deixá-las mais “bonitas”. Para completar, há o filtro “Jardim Secreto”, que deve aprimorar as fotos tiradas de perto, já que o aparelho não traz um sensor macro dedicado.

Armazenamento e desempenho

Com 6 GB de memória RAM física, o Realme C53 pode ganhar mais 6 GB a partir do recurso “RAM dinâmica”. Trata-se de uma memória virtual que utiliza parte do armazenamento do aparelho e não tem a mesma performance de um componente físico. Ainda assim, pode ajudar o sistema a continuar funcionando quando a RAM está sobrecarregada, por exemplo.

O processador do aparelho é o Unisoc octa-core, chipset de entrada ideal para tarefas mais simples do dia a dia, como navegação na Internet e uso de redes sociais. O Realme C53 traz 128 GB de armazenamento interno como opção única, mas tem espaço para cartão microSD de até 2 TB de capacidade.

Bateria

O Realme C53 traz uma bateria de 5.000 mAh, que, de acordo com o site oficial, é o suficiente para usar o aparelho durante o dia todo. O smartphone acompanha um carregador rápido de 33 W, mas a página do produto não informa quanto tempo é necessário para a recarga completa.

Versão do sistema e recursos extras

De acordo com o site oficial, o Realme C53 sai de fábrica com a interface Realme UI T Edition instalada, que é baseada no Android 13 . Quanto aos recursos extras, o aparelho tem sensor biométrico na lateral e NFC para pagamentos por aproximação com alcance de 360º. O smartphone traz ainda alto-falantes do tipo “UltraBoom”, que prometem manter a qualidade do som mesmo com volume máximo.

Outro destaque do Realme C53 é o recurso “Mini Cápsula”. Localizado no notch do celular, ele mostra notificações de mensagens, status da bateria e da carga, além de apresentar o número de passos do usuário e o que foi usado do plano de dados.

Realme C53 tem a mini cápsula como um dos recursos extras — Foto: Divulgação/Realme

Preço e onde comprar

O Realme C53 chegou ao Brasil de forma oficial no dia 1º de agosto deste ano pelo preço sugerido de R$ 1.399. Até o momento, a versão local do dispositivo só pode ser adquirida na loja virtual da marca, no site do Mercado Livre. Na Amazon, a versão global do celular é vendida pelo valor de R$ 982.

Com informações de Realme

