Redmi Watch 3 é bom? Veja preço e ficha técnica do smartwatch da Xiaomi

O Redmi Watch 3 é um relógio inteligente da Xiaomi que apresenta funções completas para rastreio de atividade física e saúde do usuário, mas com design e performance simples. O wearable tem tela de 1,75 polegada e bateria que promete autonomia de até 12 dias, além de geolocalização com cinco sistemas globais. Ele foi lançado em dezembro de 2022 por US$ 75 (cerca de R$ 372, de acordo com a cotação atual do dólar, sem considerar os impostos) e pode ser encontrado por a partir de R$ 544 na Amazon .

O smartwatch tem sistema operacional próprio, e não um software conhecido e completo, como o WearOS. Todavia, de acordo com o site oficial, o aparelho tem conexão Bluetooth e é compatível com Android e iPhone (iOS). O Redmi Watch 3 pode ser encontrado no Brasil somente em importadoras, uma vez que não foi lançado oficialmente por aqui. Vale lembrar, porém, que a representante local da Xiaomi não garante reparo ou troca em caso de defeitos em produtos não-oficiais.

Redmi Watch 3 está disponível em diversas cores — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Redmi Watch 3

Tela: AMOLED de 1,75 polegada

Resolução de tela: não informado

Brilho máximo: 600 nits

Processador: não informado

Memória: não informado

Armazenamento: não informado

Conectividade: Bluetooth

Sistema operacional: não informado

Bateria: até 12 dias de duração

Dimensões: 42.58 x 36.56 x 9.99 mm

Peso: 37 gramas com a pulseira

Cores disponíveis: preto ou marfim

Lançamento: dezembro de 2022

Preço: a partir de R$ 544 na Amazon

Tela

O Redmi Watch 3 tem uma tela AMOLED de 1,75 polegada e 600 nits de brilho máximo. Neste quesito, quanto maior o número, melhor pode ser o conforto e a facilidade de enxergar o conteúdo sob o sol. De acordo com a página oficial do produto, o painel ocupa 70% do corpo do relógio, e isso tende a propiciar mais espaço para organizar o conteúdo exibido.

Design e cores

Segundo a divulgação da própria fabricante, o Redmi Watch 3 tem um estilo atento aos interesses do público jovem, utilizando pulseiras com cores claras e caixa que pode ser encontrada nas cores preta ou marfim. As pulseiras têm um tipo de trava que “memoriza” a posição do orifício utilizado. No exterior, o acessório está disponível nas cores preto, marfim, azul claro e verde claro.

Redmi Watch 3 tem pulseiras simples com cores claras — Foto: Divulgação/Xiaomi

O aparelho tem um design muito semelhante ao Apple Watch, com aparência retangular, mas com os cantos bem arredondados. Diferente de outros relógios do segmento que têm uma espécie de coroa digital para acionar a navegação, este modelo da Xiaomi tem apenas um botão normal no lugar.

Vale ressaltar também que o smartwatch sai de fábrica com 200 mostradores diferentes, com temas minimalistas, esportivos, retrô e outros. Alguns deles, de acordo com a fabricante, podem manter a tela sempre ativa para exibir informações importantes. A empresa, entretanto, não esclarece quais dados são esses.

Bateria

A bateria do Redmi Watch 3 tem 289 mAh e pode durar até 12 dias, segundo informações da Xiaomi, graças ao chip de baixo consumo e a algumas configurações otimizadas no algoritmo principal. O relógio apresenta suporte para base de carregamento magnético, mas a caixa do produto traz apenas o cabo para a recarga, que tem uma ponta magnética e outra USB.

Desempenho e armazenamento

Em nenhuma seção do site oficial do Redmi Watch 3 consta o processador, a memória e a capacidade de armazenamento do wearable. Isso indica que o aparelho é um smartwatch de entrada, ou uma smartband avançada.

Saúde e qualidade de vida

Quanto aos recursos de análise de saúde e atividades físicas, o Redmi Watch 3 traz um chip de GNSS independente e atualizado, que promete rastrear o usuário com ainda mais precisão do que se tivesse apenas o GPS. Assim, o dispositivo pode ter acesso a cinco sistemas de geolocalização distintos, para captar exercícios físicos como corrida, ciclismo, natação. Ao todo, são mais de 120 modos disponíveis.

Redmi Watch 3 tem display personalizável — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi Watch 3 também pode ser capaz de entender, de forma automática, quando o usuário encerrou o seu treino, analisar o consumo de calorias durante os movimentos e, ainda, aferir a frequência cardíaca em tempo real. Outros sensores do relógio também monitoram a saturação do oxigênio no sangue e registram as fases do sono em tempo real.

Sistema e recursos

O smartwatch possui um sistema operacional próprio e fechado, ou seja, que não pode ser alterado pelo usuário. O software não permite a instalação de novos aplicativos, e não tem nome divulgado pela Xiaomi. De qualquer modo, ele é compatível com celulares com Android e iOS.

De acordo com o site oficial, o Redmi Watch 3 possui Alexa integrada, para que o usuário possa usar os comandos de voz para configurar alarmes, consultar o clima e até mesmo controlar os dispositivos de casa inteligente que estejam conectados à mesma rede.

O relógio inteligente possui ainda um microfone embutido que permite atender ligações com um toque. Mesmo que as chamadas ocorram durante uma atividade física, por exemplo, a análise não é perdida ou interrompida. O usuário também pode configurar um número de emergência, que é acionado ao tocar três vezes no botão lateral.

Redmi Watch 3 pode acompanha o sono da pessoa em tempo real — Foto: Divulgação/Xiaomi

Preço e onde comprar

O Redmi Watch 3 não é vendido de forma oficial no Brasil. Logo, quem tiver interesse no wearable deverá tomar cuidado para não comprar um produto sem nota fiscal, e entender que a Xiaomi não fornece garantia de produtos importados por terceiros. Os celulares da marca são, atualmente, os maiores alvos de contrabando em nosso país, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

É possível encontrar o modelo pelo preço de R$ 544 na Amazon, em uma compra internacional, já com as taxas inclusas. Também é preciso tomar cuidado para não confundir o relógio com o Redmi Watch 3 Active ou o Redmi Watch 3 Pro, que são modelos diferentes da mesma linha.

Redmi Watch 3 no pulso — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com informações de GizmoChina e Xiaomi

