Romina Poderosa: veja sinopse, elenco e críticas à série da Netflix

A série Romina Poderosa estreou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (31) e ocupa a nona posição do Top 10 do streaming. Estrelada por Juanita Molina e David Palacio, a trama segue uma ciclista competitiva que se passa por sua irmã gêmea assassinada para descobrir a verdade por trás do crime. A produção colombiana é uma criação de Camilo Acuña e sua primeira exibição ocorreu em maio deste ano, no canal Caracol Televisión, em formato de novela.