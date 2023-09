Samsung Galaxy Tab S9 é bom? Veja preço e ficha técnica do tablet

O Galaxy Tab S9 é um tablet da Samsung lançado em julho deste ano, acompanhado de seus irmãos mais robustos — o S9+ e o S9 Ultra . O modelo chegou ao mercado brasileiro custando R$ 7.499. Hoje, já é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 5.749 . O lançamento chega com classificação IP68, garantindo resistência à poeira e à água tanto no tablet quanto na S Pen. Além disso, ele vem equipado com tela AMOLED Dinâmica 2X e o poderoso processador Snapdragon 8 Gen 2 — configurações que o tornam perfeito para o público gamer. A sul-coreana também investiu em bateria de longa duração de 8.400 mAh e suporte para rede 5G. Confira essas e outras características do Galaxy Tab S9 nas linhas a seguir.

Galaxy Tab S9 Galaxy Unpacked 2023 — Foto: Reprodução/YouTube Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy Tab S9

Tamanho da tela: 11 polegadas

Resolução da tela: WQXGA (2.560 x 1.600 pixels)

Painel da tela: AMOLED Dinâmica 2X

Câmera principal: 13 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 8 Gen 2

Memória RAM: 8 ou 12 GB

Armazenamento: 128 ou 256 GB

Cartão de memória: sim (MicroSD)

Capacidade da bateria: 8.400 mAh

Cores: grafite e marfim

Lançamento: julho de 2023

Preço de lançamento: R$ 7.499

Design e cores

O Tab S9 chega ao mundo com qualidade premium. O modelo tem estrutura em Armor Aluminum, que pode proteger contra choques e quedas. Por fora, o dispositivo vem em metal liso, garantindo um toque mais sofisticado e moderno. O destaque fica para a classificação IP68, que torna o Tab S9 o primeiro tablet da Samsung a ter resistência à poeira e à água. A classificação também se estende para a caneta S Pen. As proporções do aparelho são de 165,8 x 254,3 x 5,9 mm, e o peso é de 498 gramas. O Tab S9 foi lançado em duas cores simples, porém elegantes: grafite e marfim.

Galaxy Tab S9 foi anunciado no Galaxy Unpacked 2023 — Foto: Reprodução/YouTube Samsung

Tela

A tela, sem dúvidas, é um dos pontos mais vistosos do Galaxy Tab S9. Ele vem com enorme painel de 11 polegadas e resolução WQXGA (2.560 x 1.600 pixels). O display apresenta tecnologia AMOLED Dinâmica 2X, que traz cores vivas e vibrantes e brilho uniforme, e taxa de atualização dinâmica, que consegue se ajustar automaticamente entre 60 e 120 Hz — garantindo rolagem suave e maior responsividade. Além da construção poderosa, a tela conta ainda com recurso que possibilita a emissão reduzida de luz azul.

Tela do Galaxy Tab S9 — Foto: Reprodução/Samsung

Câmera

O Galaxy Tab S9 chega com sistema de câmera atualizado. Para o sensor principal, a fabricante separou 13 MP. Já para selfies e videochamadas, o aparelho apresenta uma lente ultragrande-angular de 12 MP. Além de fotos em alta resolução, ambas as câmeras do Tab S9 são capazes de fazer vídeos em 4K a 30fps (quadros por segundo). Confira abaixo como elas se dividem.

Câmera principal de 13 MP e abertura de f/2.0

Câmera de selfies de 12 MP e abertura de f/2.4

Armazenamento e desempenho

O Tab S9 chega com o processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm. O chip é baseado no processo de fabricação de 4 nanômetros e tem desempenho 35% mais veloz que o Snapdragon 8 Gen 1. Além disso, o poderoso octa-core oferece frequência de até 3,36 GHz. A Samsung menciona desempenho acelerado e economia de energia para jogos.

Snapdragon 8 Gen 2 é processador top de linha da Qualcomm — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

De memória RAM, o dispositivo vem em opções de 8 e 12 GB. Quanto ao armazenamento, a marca disponibilizou versões em 128 e 256 GB. Vale ressaltar que o Tab S9 conta com slot para cartão de memória, permitindo expandir o armazenamento em até 1 TB.

Bateria

Apesar de ser o modelo da família que apresenta menor número, o Tab S9 chega com bateria de 8.400 mAh. Segundo a fabricante, a bateria é de longa duração e pode durar o dia inteiro. Confira abaixo outras informações fornecidas pela Samsung.

Uso de Internet Wi-Fi: até 10 horas

Reprodução de vídeos: até 15 horas

Tempo de reprodução de áudio: até 149 horas

Na hora de recarregar, o tablet conta com suporte para carregamento rápido de 45 W — e o carregador está presente na caixa. Para a caneta S Pen, a Samsung inaugurou o carregamento bidirecional, que garante o recebimento de energia independente da direção em que a caneta esteja na base.

Versão do sistema e recursos extras

O Galaxy Tab S9 sai de fábrica rodando o Android 13, sob a interface One UI 5.1, da Samsung. Vale mencionar que o S9 e toda a família já possuem quatro atualizações de sistema e interface garantidas, além de cinco anos de atualizações de segurança, segundo a fabricante.

Galaxy Tab S9 roda Android 13 — Foto: Reprodução/YouTube Samsung

Sobre conectividade, o modelo traz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz de banda tripla e Bluetooth 5.3. O Tab S9 também traz versão com suporte para redes 5G. Vale ressaltar que o aparelho em questão não conta com NFC. Já quanto ao som, o Tab S9 trabalha com quatro alto-falantes AKG, com tecnologia Dolby Atmos, que promete experiência imersiva.

Preço

O Galaxy Tab S9 começou a ser comercializado por R$ 7.499. Hoje, o aparelho pode ser encontrado por R$ 5.749 na Amazon — garantindo um desconto de R$ 1.750.

Com informações de Samsung e GSM Arena.

