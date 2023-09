Song of the Bandits: veja sinopse, elenco e trailer do novo dorama

A série Song of the Bandits chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (22). Com direção de Hwang Jun-hyeok e roteiro assinado por Han Jeong-hoon, o dorama sul-coreano de faroeste se passa na terra sem lei de Gando, durante a ocupação japonesa na histórica região fronteiriça, onde a população local se une para proteger a pátria dos invasores. Kim Nam-gil e Lee Ho-Jung estrelam o K-drama.

Com nove episódios, o projeto é uma série original do streaming e teve produção pela Studio Dragon, Urban Works Media e Baram Pictures, além de um orçamento de 30 bilhões de wones (mais de R$ 110 milhões, na cotação atual). A seguir, confira mais informações sobre Song of the Bandits.

Song of Bandits: série dramática de faroeste é estrelada por Kim Nam-gil — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Song of the Bandits

Ambientada na década de 1920, na região sem lei de Gando — uma histórica província chinesa e fronteiriça habitada por sul-coreanos —, um grupo de moradores locais se une para enfrentar e revidar os constantes ataques e roubos praticados pelos soldados da ocupação japonesa. Em meio a muitos conflitos e ameaças causadas pela colonização nipônica, os destemidos habitantes de Gando vão utilizar suas habilidades no crime, bem como de seus trabalhos, para proteger o lugar que chamam de lar dos invasores estrangeiros.

O novo K-drama Song of Bandits se passa na década de 20 e está disponível na Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco

Song of Bandits é estrelado por Kim Nam-gil (Alerta de Emergência) no papel do protagonista Lee Yoon e Lee Ho-Jung (Apesar de Tudo, Amor) interpretando Eon Nyeon. O elenco ainda reúne alguns nomes conhecidos da televisão sul-coreana, como Lee Hyun-wook (A Linhagem do Policial) vivendo Lee Kwang-il, a idol Seohyun (Mau Ladrão, Bom Ladrão) dando vida à Nam Hee-shin, Yoo Jae-myung (Itaewon Class) como intérprete de Choi Chung-soo e Kim Seol-jin (Vincenzo) como Kimura.

Produção sul-coreana tem direção assinada por Hwang Jun-hyeok — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Apesar de sua recente estreia, Song of Bandits debutou nos principais agregadores com desempenho positivo. No IMDb, por exemplo, atingiu nota 9,4, com apenas 24 considerações até o momento da publicação desta matéria, enquanto no My Drama List atingiu a pontuação de 8,5.

Em reviews internacionais, como a do Martin Cid Magazine, a jornalista Alice Lange elogia o K-drama, destacando que ele "é cinematograficamente bem trabalhado, principalmente no quesito estético", além de apresentar "personagens bem definidos e boa narrativa, com uma construção clássica que também sabe brincar com o moderno [...]".

Nessa mesma linha crítica, destaca-se também a análise de Ushana Maji, do Newsroom Post, que ressalta a caracterização do elenco, bem com a cenografia da trama, cuja "atmosfera é perfeita e os trajes e cenários nos transportam para um período emocionante da história colonial".

