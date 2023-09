S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl: veja gameplay, lançamento e requisitos

Stalker 2: Heart of Chernobyl é um game de FPS, ação e terror em primeira pessoa situado em Chernobyl, com seu desenvolvimento feito pelo estúdio ucraniano GSC Game World. O jogo está em produção desde 2010 e ainda não conta com uma data de lançamento, mas a previsão é que chegue no mês de dezembro - segundo o Steam. Seu enredo não é linear, ou seja, não é uma continuação direta de Shadows Of Chernobyl, além de contém uma narrativa ramificada com vários finais possíveis.