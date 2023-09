Starfield tem multiplayer? Saiba tudo sobre o novo RPG da Bethesda

Starfield é o novo lançamento da Bethesda , estúdio responsável por The Elder Scrolls V: Skyrim , Fallout 4 , entre outros. O jogo é um RPG de ficção científica que promete dar liberdade para os jogadores explorarem um vasto mundo aberto, enquanto viajam planetas para encontrar artefatos misteriosos. Além disso, conta com um amplo sistema de criação de personagens e personalização de naves, sendo possível melhorar as peças de sua máquina para um melhor combate espacial.

A gameplay de Starfield é acompanhada de gráficos bonitos e uma história de respeito, que faz com que o jogador trace seus próprios objetivos durante a jornada. O game será lançado no dia 6 de setembro para Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam), além de estar disponível no catálogo do Xbox Game Pass sem custos adicionais.

Starfield promete uma aventura de RPG espacial inesquecível; tire dúvidas antes de jogar — Foto: Reprodução/Steam

Quando Starfield será lançado?

Starfield será lançado oficialmente no dia 5 de setembro, às 21h do horário de Brasília, para os jogadores que comprarem a Edição Padrão ou assinarem o Xbox Game Pass. No entanto, aqueles que adquirirem as edições Constellation, Premium ou atualização Premium (apenas no Xbox Play Anywhere) terão acesso antecipado a partir de 31 de agosto, no mesmo horário.

Starfield chega em 5 de setembro no Xbox Series X/S e PC — Foto: Divulgação/ Bethesda

Em quais plataformas posso jogar?

Starfield é um exclusivo da Microsoft, disponível apenas para Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Microsoft Store e Steam). De acordo com os desenvolvedores, essa decisão permitirá um foco melhor em uma só plataforma e um produto de maior qualidade. Vale destacar também que o título já estará disponível no Xbox Game Pass no dia do lançamento, sem a necessidade de pagar taxas adicionais.

Assinantes do Game Pass podem jogar Starfield no dia do lançamento — Foto: Divulgação/Bethesda

Qual é a história?

Starfield acompanha um membro da Constelação, um grupo de exploradores em busca de artefatos espalhados pela galáxia. Logo no começo do jogo, o protagonista entra em contato com um desses objetos poderosos, o que faz com que ele comece a ter visões misteriosas sobre o espaço. Com isso, o personagem passa a viajar por planetas e ir atrás de outras pistas sobre a origem do universo. Além disso, o game é recheado de narrativas paralelas para descobrir, sendo possível encontrar novas tarefas em cada canto do espaço.

A história se passa no 2330, duas décadas após a Guerra Colonial entre Colônias Unidas e Coletivo Freestar. Nessa época, a terra está praticamente vazia e a humanidade já é capaz de explorar outras galáxias, podendo até construir habitações em planetas de outros sistemas.

Starfield é um RPG futurista cujo enredo se passa em 2030 — Foto: Reprodução/Steam

Como é a gameplay?

Starfield é um RPG que mescla influências de jogos de ficção científica populares, como No Man's Sky, Halo e Mass Effect, isso tudo com o estilo característico da Bethesda. O game oferece perspectivas de primeira e terceira pessoa, vastas áreas para explorar e o sistema de escolhas impactantes, muito semelhante a Skyrim. Além disso, a viagem espacial e a construção de bases são elementos centrais, incluindo a pilotagem e combate entre naves espaciais altamente personalizáveis.

É possível adaptar sua gameplay de acordo com o estilo da sua preferência. Starfield consegue agradar fãs de todos os gêneros, desde os amantes de FPS até de games sandbox, ideais para aflorar a criatividade e criar mundos.

Há mundo aberto?

Sim, o mundo de Starfield é aberto. Os eventos se desenrolam nos Sistemas Colonizados, um ponto distante na Via Láctea composto por mais de 100 sistemas estelares e 1000 planetas. Mesmo que alguns locais sejam parecidos entre si, os jogadores conseguem se aventurar em uma boa quantidade de locais diferentes na galáxia.

Os gráficos também ajudam nesse sentido, já que conseguem aumentar a ambientação dos mapas. Desde cidades vibrantes até bases perigosas e paisagens selvagens, os planetas são dignos de admiração e podem fazer até quem não é fã de games separar um tempo somente para observar Starfield. Por fim, os players desfrutam de uma liberdade para explorar, realizar missões e interagir com os habitantes desses mundos diversos.

Starfield deve trazer bastante liberdade para os jogadores viajarem pelo espaço — Foto: Divulgação/Bethesda

Tem multiplayer?

Não. Starfield é uma experiência criada para ser desfrutada individualmente e por isso carece de modo online. Isso é algo comum nos títulos da Bethesda, com exceção de Fallout 76 e The Elder Scrolls Online. Apesar disso, ele traz uma variedade de personagens companheiros que se unem aos jogadores em sua tripulação. Entre eles, destaca-se Vasco, um robô expedicionário versátil dotado de habilidades de armazenamento e combate, além de membros da Constelação, como Sarah Morgan e Barrett.

Starfield foi desenvolvido como um experiência single-player — Foto: Divulgação/Bethesda

É possível customizar meu personagem?

A criação de personagens em Starfield é ampla e significativa. As classes do jogo são chamadas de Histórico e são definidas de acordo com a vida passada do protagonista, que vai de acordo com o gosto do player. A seleção de origens desempenha um papel crucial, já que essas escolhas são mencionadas por NPCs. São oferecidas 16 origens, incluindo "Chef" e "Diplomata", cada uma com habilidades únicas, divididas em categorias como Físicas, Sociais e de Combate.

Esse sistema foi elogiado por Todd Howard, diretor criativo da Bethesda, sendo considerado o "mais flexível" já feito pela empresa, conforme mencionado no evento digital Xbox & Bethesda Showcase do ano passado. Com o passar dos níveis, os jogadores podem adquirir novas habilidades e desenvolver novos talentos em sua jornada.

Starfield apresenta amplo sistema de criação de personagem — Foto: Reprodução/Bethesda Softworks

Tem tradução para o português?

Starfield é totalmente legendado em português (Brasil), mas não é dublado. O game oferece suporte total de localização em texto e voz para os idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol (Espanha) e japonês. Italiano, polonês e chinês simplificado são as outras línguas que também têm suporte apenas para interface e legendas.

Quais são os requisitos para jogar no PC?

Starfield - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 versão 21H1 (10.0.19043) Windows 10 ou 11 com atualizações Processador: AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K AMD Ryzen 5 3600X ou Intel i5-10600K Memória RAM: 16 GB 16 GB Placa de vídeo: AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce 1070 Ti AMD Radeon RX 6800 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX: 12 12 Armazenamento: 125 GB de espaço disponível (Requer SSD) 125 GB de espaço disponível (Requer SSD)

