Starfield: veja as 10 melhores naves do jogo e onde encontrá-las

Starfield é o mais novo RPG da produtora Bethesda , lançado para Xbox Series S , Xbox Series X e para PC (via Steam ). O jogo conta com um mundo aberto com várias possibilidades, missões, escolhas que mudam o rumo do seu personagem e diversos planetas para explorar. Por isso, as naves espaciais são um ponto crucial para a gameplay, cada uma com diferentes capacidades de combustível, carga, resistência de escudo e preço.

O game tem dezenas de espaçonaves únicas, sendo possível adquiri-las de diferentes formas - como missões, roubos ou compra. Veículos como Sillent Runner e Abyss Trekker são perfeitos para quem quer viajar rapidamente pelo espaço, enquanto Starborn Guardian e a Star Eagle são opções ótimas para os usuários que querem gastar menos créditos. A seguir, veja as 10 melhores naves de Starfield e saiba onde encontrá-las.

1. Abyss trekker

Abyss Tracker é uma nave de classe C com saltos gravitacionais de 25 anos-luz, excelente para viajar rapidamente pelo espaço. Além de sua velocidade, o veículo conta com alta força nos mísseis (96) e nas armas balísiticas (194), o que a coloca como uma das naves mais ofensivas do jogo. Apesar de não possuir o melhor armazenamento, sua capacidade de combustível e seu reator de nível 27 compensam esse detalhe. Você pode encontrá-la no Paraíso, mais precisamente no planeta Porriama II, por 328.000 créditos.

2. Razorleaf

Razorleaf é uma das melhores naves classe A para o início do jogo e para quem gosta de contrabandear. Ela pode ser obtida gratuitamente após completar a missão Mantis, junto com outras recompensas como trajes e capacetes. Seu escudo de 468 é uma de suas principais atrações, já que é algo útil para proteger sua carga roubada de ataques inimigos.

Para iniciar a missão Mantis, você deve checar se os seus inimigos eliminados carregam um data pad chamado "Entreposto Secreto". Após isso, a missão começará e o usuário será guiado para Posto Avançado Secreto do planeta Denobola 1-B no sistema Denobola.

3. Silent Runner

Silent Runner é uma ótima escolha quando se trata de naves espaciais para transporte de carga, graças ao seu incrível espaço de armazenamento de 6060. Além disso, esta nave se destaca por sua capacidade de salto de 30 anos-luz e um reator de nível 34, o que a transforma em uma máquina poderosa e capaz de realizar grandes viagens. O preço da astronave é de 390.000 créditos e você pode adquiri-la facilmente no prédio da Hopetech HQ, localizado no sistema Valo. Basta dirigir-se ao balcão e conversar com Inaya Rehman para fazer a compra.

4. Star Eagle

Star Eagle é uma das naves mais equilibradas do jogo, com um espaço de carga de 2280 e capacidade para acomodar até cinco tripulantes. Suas especificações de combate são sólidas, o que significa que você pode superar veículos inimigos mais fracos ou sobreviver tempo suficiente para escapar das mais poderosas.

Para obtê-la, você terá que completar uma série de missões associadas à facção Collective. Dirija-se à cidade de Akila, no planeta Akila, que fica no sistema Cheyenne. Lá, entre no prédio Galbank e ajude a lidar com os ladrões para iniciar a missão dos Freestar Rangers. Após completar todas as tarefas, você receberá sua Star Eagle gratuitamente.

5. Narwhal

ZNarwhal é uma das naves mais caras do jogo, custando 450 mil créditos. Porém, seus escudos de 995 e casco de 2118 fazem valer o investimento, permitindo que você sobreviva a quase todas as batalhas que enfrentar. A astronave classe C também conta com 1760 de espaço de armazenamento e a capacidade de levar até sete tripulantes consigo, o maior número já visto em todo o game. Para obtê-la, você deve comprá-la na Taiyo Astroneering, uma construtora de naves localizada no prédio das Indústrias Ryujin, que fica no planeta Volii Alpha.

6. Starborn Guardian

Starborn Guardian é uma das naves mais bonitas do jogo, mas também surpreende por sua qualidade. A nave consegue realizar saltos de até 30 anos-luz e se destaca pelo seu combate potente, muito por conta das armas Solar Flare Beam e o Gravity Torpedo. Seu único problema é que os usuários só podem adquiri-la após a missão principal de Starfield, ou seja, apenas na opção Novo Jogo+.

7. Aegis

Aegis é projetada para ações ofensivas e conta com um grande poder de fogo ímpar, escudo de 610 e casco de 721. No entanto, sua característica mais impressionante é o reator, que é um dos mais resistentes em todo o game. Seu preço médio é de 200 mil créditos e você pode encontrá-la em Stayard, localizada em Deimos - uma das luas de Marte. Lá, o usuário precisará falar com Nikau Henderson, um vendedor de naves do Sistema Solar.

8. Shieldbreaker

Shieldbreaker se destaca por derrotar os escudos inimigos rapidamente - como o seu próprio nome denuncia. Ela é excelente para os usuários que preferem veículos mais ágeis, que você entre e saia das zonas de tiro inimigas com facilidade enquanto atira neles. É fácil obter Shieldbreaker, pois você pode comprá-lo por cerca de 250 mil créditos na cidade de Akila ou em Cydonia.

9. Stronghold

Stronghold se destaca por sua impressionante capacidade de combustível, amplo espaço de armazenamento, salto de 30 anos-luz e excelentes defesas, tornando-a uma das naves mais dinâmicas do jogo. Suas proteções integradas são tão robustas que podem protegê-la com facilidade de seus inimigos. Para adquiri-la, você precisa ir até a cidade de Akila e desembolsar 300 mil créditos.

10. Renegade III

Renegade tem uma capacidade de carga impressionante, com capacidade para até 4367 unidades. Seu casco resistente (1400) e escudo (2104) a tornam praticamente intocável nas batalhas espaciais, principalmente se combinados com reator de alto desempenho. Você pode comprar a nave por 450 mil créditos na capital Paraiso, um valor que pode ser alto, mas compensa pela sua qualidade.

