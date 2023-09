Starfield: veja história, gameplay, requisitos e nota do RPG da Bethesda

Starfield é o novo RPG de ação e aventura da Bethesda , responsável pelas séries Fallout e The Elder Scrolls. O game é ambientado no espaço e coloca seus jogadores para explorarem diversos planetas diferentes, além de investigarem um grande mistério do universo. Um grande destaque é o seu longo tempo de produção, já que o jogo foi anunciado durante a E3 2018 e desenvolvido por mais de oito anos.

O título chega oficialmente em 5 de setembro para Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam), disponível desde o primeiro dia de lançamento para o Xbox Game Pass -- serviço de assinatura de games da Microsoft. A seguir, confira mais detalhes sobre história, gameplay, requisitos e nota no Metacritic, bem como sua repercussão.

Starfield é um RPG futurista desenvolvido para PC e Xbox com gameplay espacial — Foto: Reprodução/Steam

História de Starfield

Starfield se passa durante o ano de 2320 nos Sistemas Colonizados, uma região remota na Via Láctea que abrange mais de 100 sistemas estelares e 1000 planetas. Os jogadores assumem o papel de um dos exploradores espaciais da Constelação, um grupo de aventureiros que busca desvendar diversos segredos escondidos pela galáxia. Durante a trama, os integrantes procuram artefatos misteriosos em meio a uma guerra territorial entre as facções United Colonies e Freestar Collective.

A trama de Starfield acontece em um futuro distante, mas não chega para PS5 — Foto: Divulgação/Bethesda

Gameplay de Starfied

Starfield combina elementos presentes em jogos como Elite Dangerous e No Man's Sky, com a tradicional estrutura de RPG da Bethesda. É possível viajar entre corpos celestes, interagir com uma ampla variedade de habitantes em cidades desenvolvidas ou bases isoladas e cumprir missões variadas — desde a inspeção da fauna e flora locais até roubos audaciosos. Além disso, o game também envolve batalhas espaciais, adicionando uma dimensão extra à gameplay.

Apesar de ser um game single-player, Starfield conta com personagens companheiros que auxiliam em combates e ajudam a transportar itens. Entre eles, estão o robô expedicionário Vasco, e membros da Constelação, como Sarah Morgan e Barrett. Já conhecida pelos fãs de Skyrim, essa mecânica contribui para enriquecer a narrativa com histórias individuais e interações únicas.

Por fim, vale mencionar que a personalização é um recurso crucial e extenso. Logo no início do jogo, os players podem personalizar o protagonista com 16 origens e habilidades únicas que os ajudarão durante a jornada. Também dá para projetar suas próprias naves e armas, sendo que cada módulo influencia tanto o desempenho quanto a aparência do equipamento.

Repercussão no Metacritic e OpenCritic

Starfield tem agradado a crítica especializada, apesar de algumas ressalvas. No site agregador de análises Metacritic, o jogo tem notas 87 e 88 no Xbox Series X e no PC, respectivamente. No OpenCritic, já acumula a média de 88 até o momento, ainda atrás de outros grandes lançamentos deste ano, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Baldur's Gate 3, ambos com 96.

Grande parte dos elogios estão direcionados à escala e riqueza do universo apresentado, que oferece uma vasta gama de missões para experimentar, de maneira e ordem que preferir. Por outro lado, os pontos negativos se concentram no desempenho do jogo, como aponta o review do TechTudo. O título roda limitado a 30 fps e sofre com eventuais quedas de frame rate e bugs.

Starfield foi recebido positivamente pela crítica de sites especializados como o Metacritic — Foto: Divulgação/Bethesda

Requisitos mínimos para baixar no PC

Starfield - Requisitos mínimos (PC) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 versão 21H1 (10.0.19043) Windows 10 ou 11 com atualizações Processador: AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K AMD Ryzen 5 3600X ou Intel i5-10600K Memória RAM: 16 GB 16 GB Placa de vídeo: AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce 1070 Ti AMD Radeon RX 6800 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX: 12 12 Armazenamento: 125 GB de espaço disponível (Requer SSD) 125 GB de espaço disponível (Requer SSD)

