Tá calor aí? Veja formas de controlar o ventilador pelo celular

Controlar um ventilador convencional pelo celular é possível com o uso de tomadas inteligentes. Esta é uma estratégia boa e prática para deixar o ambiente mais ventilado em dias de calor intenso. Isto porque estes dispositivos possibilitam que ventiladores comuns (que não são smart) sejam controlados remotamente e até mesmo ativados por comandos de voz no celular. Os aparelhos conectados a estas tomadas também podem ser programados e incorporados a rotinas da casa inteligente .

As medidas inteligentes geralmente permitem que você programe horários específicos para ligar e desligar o ventilador. Isto não só oferece conveniência, mas também contribui para a eficiência energética ao evitar o funcionamento desnecessário. Além disso, muitas tomadas inteligentes são compatíveis com assistentes de voz como Alexa, Google Assistente ou Siri, facilitando ainda mais o controle dos dispositivos. Confira a seguir, como instalar tomadas inteligentes para controlar ventiladores convencionais remotamente.

👉 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

O ventilador é uma ferramenta indispensável no verão — Foto: Unsplash/Delaney Van

📝 Ar-condicionado que gasta pouca energia? Veja dicas e opções no Fórum do TechTudo

Como funcionam tomadas inteligentes?

As tomadas inteligentes, também conhecidas como tomadas conectadas ou tomadas Wi-Fi, operam por meio da incorporação de tecnologias de rede e controle remoto. Elas desempenham uma alternativa bem interessante para incorporar aparelhos de ventilação e refrigeração convencionais à rotina da casa inteligente.

Tomada inteligente é opção para quem deseja praticidade — Foto: Reprodução/Amazon

Uma vez conectado a uma tomada inteligente, o dispositivo pode desfrutar indiretamente da conectividade com a rede, já que este tipo de tomada é projetado com um módulo de comunicação sem fio, que permite conexão à rede local (Wi-Fi) ou diretamente a dispositivos móveis (Bluetooth). Além disso, as tomadas contam com uma unidade de processamento, com a função de processar comandos recebidos e enviar sinais para os dispositivos conectados.

Gostou dos produtos? Compre aqui TOMADA BIVOLT Positivo Kit Smart Plug Wi-Fi R$ 149,90 Ir à loja CONTROLE TUDO i2Go Smart Plug Slim R$ 83,16 Ir à loja

Controlando o ventilador pelo celular

Passo 1. Conecte sua tomada inteligente

Antes de qualquer coisa escolha uma tomada inteligente compatível com seus dispositivos e necessidades. Entre as opções mais populares, estão os smart plugs de marcas como Positivo e Elgin. Certifique-se que o modelo escolhido seja compatível com a voltagem da sua casa. Para realizar a instalação física, basta conectar o smart plug em uma tomada e seguir as instruções do fabricante.

Passo 2. Baixe o aplicativo do fabricante ou marca em seu smartphone

Certifique-se que o aplicativo fornecido pelo fabricante da tomada inteligente está disponível para a plataforma do seu dispositivo móvel (smartphone ou tablet). Geralmente, os apps estão disponíveis tanto na App Store para dispositivos iOS quanto na Google Play Store para dispositivos Android. A maioria dos aplicativos dedicados exigem que você crie uma conta no serviço do fabricante para usar todas as funcionalidades.

Passo 3. Emparelhe sua tomada inteligente com o aplicativo

Já com acesso ao aplicativo, procure uma opção para adicionar um novo dispositivo, muitas vezes chamada de "Adicionar Dispositivo", "Configurar Novo Dispositivo" ou algo semelhante. Selecione o tipo de aparelho que você está conectando. No caso de tomadas inteligentes, geralmente há uma categoria específica para elas no menu. Vale ressaltar que cada fabricante disponibiliza um aplicativo próprio para ser usado em seus smart plugs. Portanto, o procedimento pode variar conforme a marca.

Passo 4. Conecte sua tomada inteligente à sua rede Wi-Fi doméstica

Para conectar a sua tomada inteligente à sua rede Wi-Fi, você deve seguir as instruções no aplicativo para acessar a tomada no modo de configuração ou emparelhamento. Este procedimento é importante porque, dentro da rede Wi-Fi, a tomada pode se comunicar localmente com outros dispositivos conectados à mesma rede. Isto é fundamental para o controle remoto e a automação residencial.

Passo 5. Conecte seu ventilador à tomada inteligente

Depois de configurar a tomada inteligente e conectá-la uma rede Wi-Fi, chegou a hora de ligar o ventilador na tomada inteligente. Conecte o aparelho e acesse o aplicativo da seu smart plug para nomear o ventilador.

Este procedimento é importante para que você não o confunda com dispositivos que você possa automatizar futuramente. Uma boa dica é nomear o aparelho com informações adicionais além de “Ventilador”. Você pode nomeá-lo utilizando uma referência ao cômodo em que ele está. Por exemplo, “Ventilador do Quarto”. Isto vai prevenir possíveis confusões caso você deseje conectar um outro ventilador a uma tomada inteligente.

Passo 6. Conecte sua tomada ao alto-falante inteligente

Conectar a tomada do ventilador a um alto-falante inteligente pode adicionar uma camada extra de conveniência ao controle de dispositivos em sua casa. A integração com estes dispositivos geralmente envolve a utilização de assistentes de voz, como Amazon Alexa, Google Assistente ou Siri.

Por meio destes softwares é possível controlar o seu ventilador, apenas por comando de voz, sem necessidade de a ação ser intermediada por um celular. Além disso, os assistentes de voz podem colocar o seu ventilador em uma rotina mais ampla de programação.

Com informações de Amazon, Key Microsystem e Positivo

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo