Tablet Samsung Galaxy Tab A8 é bom? Veja preço e ficha técnica

O Galaxy Tab A8 é um tablet da Samsung com especificações de entrada. Lançado em fevereiro de 2022, o modelo chegou ao mercado em duas versões: Wi-Fi, com valor sugerido de R$ 1.999, e 4G, por R$ 2.199. Hoje a primeira opção pode ser encontrada por R$ 1.349 no site da Amazon. O dispositivo vem com tela grande de 10,5 polegadas e processador mais básico, já que o foco do modelo é o público que quer estudar e consumir entretenimento. Além do painel espaçoso, os outros pontos atraentes do tablet são a bateria considerável de 7.040 mAh e o design fino e leve. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a ficha técnica e as principais características do Galaxy Tab A8.