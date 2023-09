Tablet Samsung Galaxy Tab S8 é bom? Veja preço e ficha técnica

A Samsung também investiu em câmera com sensor principal de 13 MP e robusta bateria de 8.000 mAh, que promete boas horas de uso. Além disso, o aparelho vem acompanhado de caneta S Pen aprimorada, que entrega experiência de escrita que imita uma caneta deslizando no papel. Nas linhas a seguir, confira a ficha técnica e informações detalhadas do Galaxy Tab S8.

Galaxy Tab S8 — Foto: Fabrício Vitorino/TechTudo

Ficha técnica do Samsung Galaxy Tab S8

Tamanho da tela: 11 polegadas

Resolução da tela: WQXGA (2560 x 1600 pixels)

Painel da tela: TFT LCD

Câmera principal: 13 MP + 6 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 8 Gen 1

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Capacidade da bateria: 8.000 mAh

Cores: grafite

Lançamento: março de 2022

Preço de lançamento: R$ 7.699

Design e cores

O Tab S8 chega ao mercado como o tablet mais fino e resistente da Samsung. O modelo traz bordas finas e acabamento requintado, além de estrutura em Armor Aluminum. O destaque do design fica para o conjunto duplo de câmeras disposto na parte traseira, seguido de um espaço para carregar a S Pen. As proporções do aparelho são de 165,3 x 253,8 x 6,3 mm, e o peso é leve, de 507 gramas. O Tab S8 está disponível na cor grafite.

Design da parte de trás do Galaxy Tab S8 — Foto: Reprodução/Samsung

Tela

O Galaxy Tab S8 vem com espaçosa tela de 11 polegadas e resolução WQXGA (2.560 x 1.600 pixels). O painel traz a tecnologia TFT LCD, que apresenta consumo de energia eficiente e boa qualidade de imagem. De acordo com a página oficial do dispositivo, a tela consegue gerar 16 milhões de cores. Além disso, o display do Tab S8 vem com taxa de atualização de 120 Hz — o que pode chamar a atenção do público gamer, já que essa configuração garante experiência de visualização de imagens e vídeos mais fluida.

Tela do Galaxy Tab S8 da Samsung — Foto: Reprodução/Samsung

Câmera

Apesar de as fotos não serem o foco do produto, o sistema de câmeras do Galaxy Tab S8 não decepciona. O dispositivo vem com sensores traseiros de 13 e 6 MP. Além disso, ele ainda vem equipado com câmera frontal de 12 MP. Veja abaixo como se dividem os sensores.

Câmera principal de 13 MP e abertura de f/2.0

Câmera ultrawide de 6 MP e abertura de f/2.2

Câmera de selfies de 12 MP e abertura de f/2.4

Imagem que contempla câmeras do Tab S8 — Foto: Reprodução/Samsung

O conjunto duplo traseiro apresenta flash e foco automático. O sensor frontal, por sua vez, vem com enquadramento automático. Quanto aos vídeos, todas as câmeras conseguem gravar em 4K (3.840 x 2.160 pixels) a 30 fps (quadros por segundo).

Armazenamento e desempenho

O Galaxy Tab S8 chega com o processador Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm. O chip é baseado no processo de fabricação de 4 nanômetros e é considerado um processador bom para tarefas mais pesadas, além de ter suporte para redes 5G. O octa-core possui um núcleo principal Cortex-X2 de 3 GHz, para tarefas exigentes; três núcleos Cortex-A710 de 2,5 GHz, para tarefas gerais; e quatro núcleos Cortex-A510 de 1,8 GHz, destinados a tarefas de baixa intensidade.

Snapdragon 8 Gen 1 — Foto: Divulgação/Qualcomm

De memória RAM, o telefone vem com satisfatórios 8 GB ou 12 GB. Já sobre armazenamento, o modelo apresenta versões em 128 GB ou 256 GB. Para os usuários que precisam de ainda mais espaço, o smartphone conta com slot de cartão de memória, que permite expandir o armazenamento em até 1 TB.

Bateria

O Galaxy Tab S8 tem uma enorme bateria de 8.000 mAh. Além disso, o modelo conta com suporte para carregamento rápido de 45 W — a fabricante menciona recarga em instantes. Confira abaixo outras informações fornecidas pela Samsung.

Uso de Internet 4G: até 15 horas;

Uso de Internet Wi-Fi: até 15 horas;

Reprodução de vídeos: até 15 horas;

Tempo de reprodução de áudio: até 110 horas;

Tempo em ligações: até 48 horas.

Versão do sistema e recursos extras

O Galaxy Tab S8 sai de fábrica rodando o Android 12, sob a interface One UI 4.1, que é própria da Samsung. Entretanto, já é possível realizar o update para a versão atualizada do sistema, o Android 13, assim como para a interface One UI 5. Sobre conectividade, o Tab S8 traz Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Além disso, o modelo conta ainda com suporte para Internet 5G.

Outra ótima adição é a caneta S Pen, que vem inclusa na embalagem do produto e se encaixa magneticamente na parte traseira do Tab S8 para recarregar. Com estrutura interna aprimorada, a nova S Pen agora vem com emparelhamento automático via Bluetooth e recurso de Ação Aérea. Vale ressaltar que o tablet não vem equipado com NFC, logo, não pode efetuar pagamentos por aproximação.

Preço e onde comprar

O Galaxy Tab S8 começou a ser comercializado por R$ 7.699. Hoje o aparelho pode ser encontrado no varejo online por cerca de R$ 5.241 — um desconto de R$ 2.458.

Com informações de Samsung e GSM Arena.

