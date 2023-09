Tablet Xiaomi Mi Pad 5 é bom? Veja preço e ficha técnica

O Mi Pad 5 é um tablet da Xiaomi . O dispositivo, que foi lançado em agosto de 2021, chegou ao mercado com valor inicial sugerido de R$ 4.299. Atualmente é possível encontrá-lo na Amazon por valores a partir de R$ 2.198 — garantindo um desconto de R$ 2.099 ao consumidor que decidiu aguardar a passagem de tempo. Com especificações robustas, o modelo veio com a proposta de ser um ótimo aliado para quem busca trabalhar ou até mesmo se entreter. Ele se destaca pela tela de 11 polegadas com alta resolução e um processador poderoso da Qualcomm .

Para este produto, a gigante chinesa também investiu em bateria de 8.720 mAh, que pode oferecer mais de cinco dias de reprodução de músicas, segundo a fabricante. Confira essas e outras características do Xiaomi Mi Pad 5 nas linhas a seguir. Vale ressaltar que a Xiaomi não oferece suporte técnico ou garantia para produtos adquiridos de forma não-oficial. Logo, é importante levar isso em consideração antes de comprar o tablet online.

Xiaomi Pad 5 — Foto: Reprodução/ Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi Mi Pad 5

Tamanho da tela: 11 polegadas

Resolução da tela: WQHD+ (1.600 x 2.560 pixels)

Painel da tela: LCD

Câmera principal: 13 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 11

Processador: Snapdragon 860

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 ou 256 GB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 8.720 mAh

Cores: branco-pérola e cinza-cósmico

Lançamento: agosto de 2021

Preço de lançamento: R$ 4.299

Design e cores

Sobre o design, a Xiaomi não apresenta muitas novidades, apostando em um conceito mais básico, porém fino e elegante. As proporções do aparelho são de 254,69 x 166,25 x 6,85 mm, e o peso é de 511 gramas. O dispositivo apresenta borda fina na tela, ampliando o campo de visão do usuário. A parte de trás, vem com textura lisa e sedosa, destacando a câmera única, posicionada na parte de cima. No mais, o Pad 5 foi lançado em duas cores básicas — branco-pérola e cinza-cósmico.

Xiaomi Pad 5 — Foto: Reprodução/ Xiaomi

Tela

A tela é a estrela deste lançamento. O Pad 5 vem com painel de 11 polegadas e resolução WQHD+ (1.600 x 2.560 pixels), que pode oferecer imagem mais nítida. Além disso, o display do tablet tem taxa de atualização de 120 Hz, número que pode agradar o público gamer. A tela do Pad 5 também traz 500 nits de brilho máximo e mais de um bilhão de cores.

Xiaomi Pad 5 — Foto: Reprodução/ Xiaomi

Entre os destaques do display do Pad 5 está a baixa emissão de luz azul, que, segundo a fabricante, proporciona proteção eficaz à visão dos usuários. O painel ainda vem com sensor de temperatura de cor, modo luz solar e sensor de luz, que ajudam a garantir visualização mais confortável em qualquer tipo de ambiente.

Câmera

Apesar de as câmeras não serem o foco do produto, o Pad 5 vem com sistema fotográfico traseiro e frontal. Mesmo com especificações básicas, o tablet consegue entregar videoconferências de qualidade, além de fotografias mais básicas. Confira abaixo como as câmeras se dividem.

Câmera traseira de 13 MP e abertura de f/2.0

Câmera de selfies de 8 MP e abertura de f/2.0

Quanto aos vídeos, a câmera traseira consegue filmar em 4K a 30 fps (quadros por segundo). Já o sistema frontal faz vídeos de até 1080p a 30 fps.

Armazenamento e desempenho

O Mi Pad 5 chega com o processador Snapdragon 860, da Qualcomm. Lançado no mesmo ano do tablet, o 860 é conhecido como um chip de alto desempenho e é baseado no processo de fabricação de 7 nanômetros. O octa-core potente da Qualcomm apresenta ainda frequência de até 2,96 GHz. Além disso, consegue rodar com facilidade jogos e aplicativos mais pesados, bem como oferece ótima eficiência energética.

Snapdragon 860, da Qualcomm — Foto: Reprodução/Xiaomi

De memória RAM, o dispositivo vem em versão única de 6 GB. Já quanto ao armazenamento, a Xiaomi apresentou opções em 128 e 256 GB. É importante ressaltar que o Pad 5 não conta com slot para cartão de memória.

Bateria

A Xiaomi investiu em bateria de 8.720 mAh. Segundo a marca, o Pad 5 consegue suportar o dia inteiro sem chegar perto da tomada. Confira abaixo outras informações fornecidas pela fabricante.

Reprodução de músicas: mais de 5 dias

Reprodução de vídeo: mais de 16 horas

Jogos: mais de 10 horas

Na hora de recarregar, o tablet conta com suporte para carregamento rápido de 33 W. Além do carregador, o cabo USB-C também está presente na embalagem.

Versão do sistema e recursos extras

O Mi Pad 5 sai de fábrica rodando o Android 11, sob a interface MIUI for Pad, própria da Xiaomi. Entretanto, o modelo já pode ser atualizado para a versão mais recente do sistema operacional — o Android 13. Além do sistema operacional atualizado, a interface MIUI for Pad oferece suporte para tela dividida, mini janelas e gavetas de aplicativos.

Android 13 é o sistema operacional mais recente do Google — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Sobre conectividade, o modelo traz Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. Quanto ao áudio, o tablet conta com quatro alto-falantes com a tecnologia Dolby Atmos, que proporciona experiência de som de cinema, segundo a fabricante.

Preço

O Pad 5 começou a ser vendido por R$ 4.299. Hoje, quase dois anos após o lançamento, o aparelho pode ser encontrado por R$ 2.198, na Amazon. Vale ressaltar, porém, que a Xiaomi não oferece garantia para produtos adquiridos em importadoras, de forma não-oficial.

Com informações de Xiaomi e GSM Arena.

