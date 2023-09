The Boys: conheça sinopse, elenco e trailer da série do Prime Video

A série The Boys , lançada em 2019, é uma obra original do Amazon Prime Video , com um total de três temporadas e 24 episódios, até o momento. A trama, desenvolvida por Eric Kripke, segue um grupo de vigilantes cujo único trabalho é vigiar e manter os super-heróis corrompidos sob controle. A produção norte-americana é baseada nas histórias em quadrinhos de mesmo nome, criadas por Garth Ennis e Darick Robertson.

Vale lembrar que Gen V, spin-off da série, estreia no Amazon Prime Video na próxima sexta-feira (29) e promete explorar o mundo dos super-heróis da Vought, empresa responsável por gerenciar a carreira dos polêmicos protagonistas. A seguir, confira mais informações sobre The Boys, como sinopse, elenco e repercussão.

The Boys é baseada na serie de histórias em quadrinhos de mesmo nome — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Enredo de The Boys

Em um mundo onde os super-heróis são tão populares que chegam até mesmo a ser tratados como verdadeiras celebridades, um grupo deles, chamado Os Sete, da poderosa corporação Vought International, usam de seu status e começam a abusar de seus poderes. É no meio deste cenário desigual que um grupo de vigilantes, chamado The Boys, entram em uma jornada heroica para expor toda a verdade e, assim, controlar os super-heróis corrompidos.

Elenco

The Boys é estrelada por Karl Urban (O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei) no papel do protagonista Billy Bruto e Jack Quaid (Jogos Vorazes) como Hughie Campbell. O elenco ainda é composto por nomes como Erin Moriarty (Capitão Fantástico) dando vida à Annie January, Antony Starr (Desafiando os Limites) vivendo o Capitão Pátria, Dominique McElligott (House of Cards) como intérprete da Rainha Maeve e Chace Crawford (Gossip Girl) como Kevin, o Profundo.

Série de ação foi desenvolvida por Eric Kripke exclusivamente para o Amazon Prime Video — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Repercussão

Considerado um dos maiores sucessos originais do Amazon Prime Video, The Boys conquistou o público e a imprensa especializada. Prova disso é o desempenho positivo da produção americana nos principais agregadores, como o IMDb, onde a série tem nota 8,7, com base em 587 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a adaptação conquistou 93% de aprovação da crítica.

Em reviews internacionais, como a do NME, o jornalista James McMahon não poupa elogios quanto à narrativa de The Boys, descrevendo-a como uma "acusação contundente sobre como o poder corrompe". David Griffin, do IGN, também segue nesta análise positiva, ressaltando que a produção do Amazon Prime Video "é irreverente, divertidamente gratuita e um passeio incrível, com cenários excessivamente violentos e histórias convincentes".

Confira o trailer oficial de The Boys:

