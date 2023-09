The Changeling: veja sinopse e elenco da série de terror do Apple TV+

The Changeling: Sombras de Nova York , nova série do Apple TV+ , chegou no dia 8 de setembro e tem o Brasil como pano de fundo. No show estrelado por Clark Backo (The Handmaid's Tale) e LaKeith Stanfield ( Atlanta ), um casal passa por uma crise sobrenatural após descartar uma pulseira misteriosa recebida no país. A primeira temporada da produção, que já conta com quatro episódios exibidos, terá novos capítulos lançados todas as sextas-feiras.

Kelly Marcel, roteirista dos filmes do anti-herói Venom, é a showrunner da série. A obra é uma adaptação do best-seller homônimo do escritor Victor LaValle, cujo romance é publicado no Brasil pela Editora Morro Branco. A seguir, confira sinopse, elenco e repercussão da audiência de The Changeling.

Sinopse

A trama acompanha Emma (Backo), um bibliotecária, e Apollo (Stanfield), um vededor de livros, que se conhecem e formam uma família em Nova Iorque. O casal, que que oficializou a união após uma viagem da noiva ao Brasil, começa a viver momentos de tensão depois que o filho começa a ser alvo de situações amendrontadoras. Isso acontece após Apollo cortar uma pulseira que Emma ganhou de uma mulher misteriosa em sua viagem. Durante uma visita à floresta, ela recebeu de uma mulher misteriosa uma pulseira que cairá de seu pulso quando três de seus desejos se concretizassem.

Elenco

The Changeling é protagonizada por LaKeith Stanfield e Clark Backo. O elenco é ainda composto por Adina Porter (True Blood) no papel de Lillian, Jared Abrahamson (Fear of The Walking Dead) como Brian, Alexis Louder (A Guerra do Amanhã) fazendo a versão jovem da personagem Lillian, Malcolm Barrett (Cara Gente Branca) atuando como Patrice, Amirah Vann (How To Get Away With Murder) dando vida à Kim, entre outros. Além de ser o protagonista, LaKeith é também produtor executivo do seriado, junto com Megan Ellison, Patrick Chu e Ali Krug.

Repercussão entre a crítica e o público

Com quatro episódios disponíveis até o momento, a série The Changeling recebeu avaliações acima da média nos principais sites agregadores de críticas. No IMDb, a produção norte-americana recebeu nota 6,6 dos usuários. Já no Rotten Tomatoes a imprensa especializada avaliou a obra em 66%, enquanto o público do site a aprovou em 78%.

O consenso do último site afirma que a série é fundamentada em um "LaKeith esplêndido", mas que a produção não deixa de ser "um conto de fadas ambicioso que pode ser muito disperso em sua tonalidade, mas nunca carece de imaginação ou espírito". Já Lucy Megan, do The Guardian, adverte que "se a emoção proporcionada pela televisão ousada é a sua preferência, mergulhe. Mas se você está em busca de satisfação narrativa, fique longe, pois este programa é mais cheio de fios soltos do que se pode entender".

Confira o trailer oficial de The Changeling:

