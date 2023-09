Tudo sobre Galaxy Watch 6: veja preço e ficha técnica completa

O Galaxy Watch 6 foi lançado no segundo semestre deste ano pela Samsung , junto ao Galaxy Watch 6 Classic. O relógio inteligente estreou com um design mais elegante e processador Exynos W930 — potente para a categoria —, além de uma bateria que pode durar até 40 horas. O wearable traz diversos recursos de saúde e fitness, prometendo ser um bom aliado dos usuários que querem levar uma vida mais saudável. Ele também chega ao mercado com uma tela maior e já pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.837 , na versão de 44 mm. Confira, nas linhas a seguir, a ficha técnica completa e mais detalhes do Galaxy Watch 6.

Galaxy Watch 6 é o mais recente smartwatch da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Galaxy Watch 6

Tela: Super AMOLED de 1,3 polegada (40 mm) ou de 1,5 polegada (44 mm);

Resolução de tela: 432×432 pixels (40 mm) ou 480×480 pixels (44 mm)

Proteção: Vidro de cristais de safira;

Processador: Exynos W930 Dual-Core 1,4 GHz;

Memória RAM: 2 GB;

Armazenamento: 16 GB;

Conectividade: LTE 4G (dependendo da versão), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, e GPS/Glonass/Beidou/Galileo;

Sensores: BioActive da Samsung (Frequência Cardíaca Óptica + Sinal Cardíaco Elétrico + Análise de Impedância Bioelétrica), Temperatura, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Geomagnético e Sensor de luz;

Sistema operacional: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4);

Bateria: 300 mAh (40mm) ou 425 mAh (44mm);

Dimensões: 38,8 x 40,4 x 9,0 mm (40 mm) e 42,8 x 44,4 x 9,0 mm (44 mm);

Peso: 28,7 gramas (40 mm) e 33.3 gramas (44 mm);

Cores disponíveis: Preto e Creme (40mm) ou Preto e Prata (44mm);

Lançamento: julho de 2023;

Preço de lançamento: a partir de R$ 2.499.

Design e cores

O Galaxy Watch 6 apresenta design elegante. O produto é revestido por alumínio, com pulseiras de silicone. A tela, maior do que nas versões anteriores, possui laterais mais finas, e é protegida por vidro de safira, que oferece maior proteção contra quedas ou incidentes. A moldura do dispositivo é 30% mais fina do que o Galaxy Watch 5 — redução que permite um espaço maior para o visor.

Galaxy Watch 6 Classic pode ser personalizado e tem uma grande variedade de pulseiras vendidas separadamente — Foto: Divulgação/Samsung

Outro diferencial do relógio está nas pulseiras de um clique, que têm design liso e vêm em diversos tipos e cores. Sua remoção e troca pode ser feita de maneira simples e rápida. Há ainda a possibilidade de compra de uma outra pulseira de tecido, vendida separadamente. O wearable está disponível nas cores preto e creme, na versão com 40 mm, e nas cores preto e prata, na versão de 44 mm.

Tela

O Galaxy Watch 6 oferece uma tela com tecnologia Super AMOLED — a mesma disponibilizada nos principais celulares da Samsung — com 1,5 polegada e resolução máxima de 480×480 pixels na versão de 44 mm. No modelo de 40 mm, o visor é menor, com 1,3 polegada e resolução máxima de 432×432 pixels. Ainda assim, ambos possuem as mesmas configurações e recursos, com um brilho máximo de 2.000 nits, além da tecnologia para reajuste de brilho Always on Display.

Galaxy Watch 6 possui tela revestida por vidro de safira, além de ter caixa revestida por alumínio — Foto: Divulgação/Samsung

Bateria

O relógio inteligente traz como diferencial uma bateria com maior alcance e que consome menos energia. A capacidade é de 425 mAh, no modelo de 44 mm, e de 300 mAh, na versão de 40 mm. A promessa da Samsung é que o aparelho permaneça ligado por até 40h, se a função Always On Display não estiver ativada. Caso contrário, o número cai para 30 horas. O dispositivo possui opção de carregamento rápido, e a fabricante promete que em apenas oito minutos de recarga o usuário pode adquirir mais oito horas de uso.

Desempenho e conectividade

O Galaxy Watch 6 vem equipado com processador Exynos W930 Dual-Core, com velocidade de 1,4 GHz, além de 2 GB de RAM. O armazenamento, por sua vez, é de 16 GB. Os dados representam não só um avanço em relação à linha anterior — composta por um Exynos W920 de 1,18 GHz e 1,5 GB de RAM —, como também permite uma usabilidade mais fluida e rápida. Além disso, a atualização também possibilita que o usuário realize tarefas simples do dia a dia sem enfrentar bugs ou travamentos.

Já em relação à conectividade, o aparelho é compatível com Bluetooth 5.3, que permite pareamento com mais dispositivos ao mesmo tempo — o que é uma atualização interessante, já que a linha anterior possui Bluetooth 5.2. Além disso, o wearable segue com 4G, Wi-Fi 2.4+5GHz e NFC, que promove conexão por proximidade. O Galaxy Watch 6 permite download e cadastramento na Samsung Wallet, carteira digital da fabricante.

Saúde e qualidade de vida

O Galaxy Watch 6 promete, de acordo com a Samsung, participar ativamente do controle e cuidado da saúde do usuário. Nesse sentido, entre os recursos interessantes estão os mecanismos para monitoramento do sono, com a realização de análises diárias do sono. O relógio mostra o tempo total de horas dormidas e acordadas, além de sugerir possíveis soluções para aumentar a qualidade de sono de cada noite e, consequentemente, do bem-estar.

O dispositivo permite ainda, por meio dos diversos sensores, que o usuário veja a sua frequência cardíaca, com a opção de emissão de notificação em caso de taxa irregular dos batimentos, para que você não corra grandes riscos e esteja sempre em estado de alerta. Outras ferramentas úteis são o sensor de temperatura e o acelerômetro, que são especialmente úteis durante a prática de exercícios físicos.

Galaxy Watch 6 possui diversos recursos para monitoramente e controle do sono, além de auxiliar na prática de exercícios — Foto: Divulgação/Samsung

Sistema e recursos

O Galaxy Watch 6 chega com o sistema operacional Wear OS 4, na versão One UI 5, disponibilizada recentemente pela Samsung. A nova geração da interface permite uma usabilidade mais fluida, com reprodução gráfica melhor e uso mais econômico dos recursos, de forma que o relógio consuma menos bateria.

Galaxy Watch 6 vem equipado com Wear OS 4 — Foto: Divulgação/Samsung

Entre os recursos do sistema, os que mais chamam atenção são os de monitoramento do sono, como o “Treinamento de sono aprimorado”. A função permite que o usuário insira as próprias percepções sobre o seu sono, além de instruções personalizadas, dicas e lembretes para aprimoramento do tempo dormido. Há ainda a possibilidade de controle do ciclo menstrual e cardíaco. O Galaxy Watch 6 também permite o download do WhatsApp, que pode ser usado diretamente do relógio, e de aplicativos como Gmail e Google Agenda.

Preço e onde comprar

O Galaxy Watch 6 está disponível nas lojas da Samsung, para compra presencial, ou online no site da fabricante. Como há versões distintas tanto em tamanho (40 mm e 44 mm) e conectividade (LTE 4G ou Wi-Fi, GPS e dispositivos de rede celular), os preços de lançamento são diferentes. Veja abaixo.

Galaxy Watch 6 LTE 4G (44mm): R$ 2.999;

Galaxy Watch 6 LTE 4G (40mm): R$ 2.799;

Galaxy Watch 6 Wi-Fi 4G (44mm): R$ 2.699;

Galaxy Watch 6 Wi-Fi 4G (40mm): R$ 2.499.

Também é possível encontrar o Galaxy Watch 6 com conectividade Wi-Fi na Amazon. A versão de 44 mm está disponível por a partir de R$ 1.837.

Com informações de: Samsung, Samsung Newsroom

