Turbulências de Verão: veja sinopse, elenco e trailer da 2ª temporada

A segunda temporada de Turbulências de Verão estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (15) e já é um dos destaques do streaming, ocupando a quarta posição do Top 10. A trama segue uma adolescente rebelde que, após se mudar para uma cidadezinha costeira da Austrália, acaba se apaixonando pelo surfe e fazendo novas amizades no caminho. Lançada oficialmente em novembro de 2022, a produção teen é uma criação de Joana Werner e Josh Mapleston e traz em seu elenco Sky Katz e Kai Lewins.

Com oito novos episódios, a produção australiana promete agradar aqueles que gostam de dramas adolescentes repletos de cenários paradisíacos. A seguir, confira mais detalhes da segunda temporada de Turbulências de Verão, como sinopse, elenco e repercussão.

Turbulências de Verão é uma série teen estrelada por Sky Katz e Kai Lewins — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo da 2ª temporada de Turbulências de Verão

Depois de passar três meses mágicos em Shorehaven, Summer Torres (Sky Katz) fez amigos e se apaixonou pelo surfe. Um ano depois de voltar à Nova York, a adolescente rebelde retorna à cidadezinha costeira australiana após entrar para a equipe estadual do esporte, onde sonha em se tornar uma surfista profissional. Mas o que a jovem não esperava era que a capitã Wren (Annabel Wolfe), a nova namorada de Ari (Kai Lewins), fosse virar sua rival e atrapalhar seus planos.

Elenco

Estrelado por Sky Katz (A Casa da Raven) e Kai Lewins (Wild Boys) nos respectivos papéis de Summer Torres e Ari Gibson, o elenco de Turbulências de Verão também reúne nomes como Savannah La Rain (Dora e a Cidade Perdida) dando vida à Bodhi Mercer, o ator brasileiro João Gabriel Marinho (Malhação) vivendo Marlon Sousa, Chris Alosio (Fale Comigo) como intérprete de Manu Tetanui e a novata Lilliana Bowrey como Poppy Tetanui.

A série teen Turbulências de Verão, da Netflix, tem como temática principal o surfe — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Em alta entre os assinantes da Netflix, Turbulências de Verão conquistou o público jovem com sua narrativa voltada ao universo teen. A série tem nota 6,6 no agregador IMDb, com base em 2,7 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o programa conquistou 84% da aprovação do público geral — os críticos do site ainda não avaliaram a produção.

Em reviews internacionais, como a do Decider, a jornalista Liz Kocan elogia a série, afirmando que "o belo cenário e os personagens multifacetados ajudam a elevar as rivalidades românticas e esportivas que preenchem este drama adolescente". Em contrapartida, Jonathon Wilson, do Ready Steady Cut, traz uma análise mais negativa sobre o show, alegando que ele oferece "uma história menos focada e pior estruturada", além de "trazer mais alguns personagens e subtramas do que necessariamente se pode suportar [...]".

Confira o trailer oficial da 2ª temporada de Turbulências de Verão:

