Turismo Selvagem: veja sinopse, elenco e trailer da série do Prime Video

A série Turismo Selvagem (Wilderness) estreou na última sexta-feira (15) no Amazon Prime Video e já é um dos destaques originais do streaming, ocupando a segunda posição do Top 10 da plataforma. Baseada no romance homônimo de B.E. Jones e com Marnie Dickens como showrunner, a produção britânica acompanha Liv, uma jovem que vive uma vida aparentemente perfeita, até que descobre que o marido tem um caso extraconjugal com outra mulher, o que causa consequências catastróficas. Protagonizam a série Jenna Coleman e Oliver Jackson-Cohen.

Com apenas seis episódios de quase uma hora cada, a direção do programa é deSo Yong Kim e o roteiro é co-escrito pela showrunner e Matilda Feyiṣayọ Ibini. A série chamou atenção por usar a música Look What You Made Me Do de Taylor Swift em seu trailer. Se você gosta de muito suspense e planos de vingança, confira, a seguir, mais detalhes de Turismo Selvagem, como sinopse, elenco e repercussão.

A série Turismo Selvagem é estrelada por Oliver Jackson-Cohen e Jenna Coleman — Foto: Divulgação/Amazon Studios

📝 Por que o vídeo trava na hora de assistir streaming? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Turismo Selvagem

Tudo parecia perfeito na vida de Liv (Jenna Coleman) e Will (Oliver Jackson-Cohen), como um verdadeiro conto de fada: um apartamento invejável em Nova York, um casamento apaixonado e intenso e finanças em alta faziam a vida do casal uma réplica do sonho americano. Mas é justamente na véspera de sua viagem de casal dos sonhos que a jovem descobre que o marido está tendo um caso extraconjugal há tempos.

Assim, determinada a se vingar de Will, Liv embarca na viagem pelos parques nacionais no oeste dos Estados Unidos com planos de causar "acidentes terríveis" contra o companheiro. Mas o encontro inesperado com dois conhecidos no meio de uma trilha começa a atrapalhar seu plano de vingança, fazendo com que as coisas comecem a sair dos trilhos para todos os envolvidos.

Elenco

Além de Jenna Coleman (Doctor Who) e Oliver Jackson-Cohen (A Maldição da Mansão Bly) nos papéis dos protagonistas Liv e Will, respectivamente, o elenco de Turismo Selvagem ainda reúne nomes como Ashley Benson (Pretty Little Liars) dando vida à Cara, Eric Balfour (The O.C.) vivendo Garth, Claire Rushbrook (Segredos e Mentiras) como intérprete de Caryl e Marsha Stephanie Blake (Olhos que Condenam) como a detetive Rawlins.

Série Turismo Selvagem é baseada no romance homônimo de B.E. Jones — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Repercussão

Em alta entre os assinantes do Prime Video, Turismo Selvagem ganhou destaque nas redes sociais após o lançamento de seu primeiro teaser, no final de agosto, por conta da trama de vingança embalada ao som da música "Look What You Made Me Do (Taylor's Version)", da cantora americana Taylor Swift, o que gerou altas expectativas.

Além disso, a performance da série entre o público e a imprensa especializada vem sendo inicialmente positiva, como indicam os principais agregadores. No IMDb, por exemplo, a adaptação tem nota 6,2, com base em 1,3 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho de Marnie Dickens conquistou 63% da aprovação dos críticos.

Para a jornalista Anita Singh, do Daily Telegraph, a produção, apesar de "algumas bobagens estúpidas", é "um daqueles thrillers fáceis de digerir, perfeitos para uma noite de sexta-feira." Por outro lado, Aramide Tinubu, da Variety, não poupa comentários negativos sobre o projeto, o qual descreve como previsível, visto seus "elementos de novela" e a "dramatização excessiva".