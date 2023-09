TV TCL é boa? Veja detalhes dos aparelhos com Google TV

A TCL é uma das marcas que têm trazido algumas novidades no setor de televisores para o mercado brasileiro. A fabricante oferece equipamentos com tecnologia mini LED e equipados com Google TV , por exemplo. Ela também apresenta soluções QLED com resolução de até 8K. A TCL não se limita a entregar modelos voltados ao segmento premium e para o público gamer. Conhecida pelo seu custo-benefício, fornece também TVs como a P635, que pode ser encontrada no varejo online por menos de R$ 2.000 em ofertas . Este modelo é uma Android TV na versão de 50 polegadas.

Com uma gama de produtos interessantes, a fabricante chinesa promete competir fortemente com outras grandes do segmento de televisores, como LG e Samsung. A TCL aposta em diversos modelos para os mais variados públicos. Há outras opções com sistemas menos populares como o Roku TV. Abaixo, o TechTudo apresenta algumas características dos televisores da marca e ajuda a entender se uma TV TCL pode fazer sentido para você.

Google TV e Android TV são os principais sistemas dos televisores da TCL. — Foto: Reprodução/TCL

Tamanhos

No site da fabricante, você pode encontrar diversas linhas de televisores com opções de displays entre 32 e 98 polegadas. O modelo menor é uma solução voltada ao segmento de entrada com resolução HD e menos recursos. Os modelos maiores, como os de 98 polegadas, opções para o segmento premium e gamer, têm recursos como taxa de atualização de até 120Hz. Isto proporciona mais fluidez com os jogos em consoles modernos como Playstation 5 e Xbox Series X|S ou mesmo com jogos de PC.

No varejo online, é mais comum encontrar televisores TCL com tamanhos entre 50 e 75 polegadas, uma vez que este tipo de equipamento, tende a ter um apelo maior no mercado brasileiro atualmente.

Tipos de tela

Os televisores da TCL oferecidos no mercado brasileiro, são divididos em basicamente três tipos de displays: LED, QLED e miniLED. Os televisores com tecnologia LED, são os mais acessíveis, e possuem uma tecnologia mais antiga, que apesar de muito popular, não é a que oferece o melhor desempenho e eficiência.

Os modelos QLED, por sua vez, são as opções de ponta, que utilizam pontos quânticos para criar uma iluminação mais brilhante no display. A tecnologia proporciona cores mais vibrantes e mais eficiência energética, além de um contraste muito superior ao LED.

Já os modelos com tecnologia miniLED utilizam um conceito no qual em vez de utilizar vários LEDs para iluminar uma área (zona) da tela, são empregados milhares de minúsculos LEDs. Com isto, há um controle muito mais preciso do brilho, mais qualidade de imagem e menor consumo.

75P725 é a TV de 75 polegadas da TCL com sistema Google TV — Foto: Divulgação/TCL

Sistema operacional

A TCL oferece opções de televisores com Android TV, Google TV e Roku TV no Brasil. Android e Google TV são sistemas similares, mas o Google TV, como a versão mais moderna, tem interface e usabilidade um pouco mais adequadas a televisores.

Ambos têm como base o popular Android, o que faz do sistema para smart TVs desenvolvido pelo Google uma alternativa extremamente versátil e personalizável. Além de oferecer acesso ao grande repositório da Google Play Store, ainda permite a instalação de apps com a extensão APK (extensão que permite instalação de softwares de terceiros no Android).

Alguns modelos, principalmente no segmento de entrada da TCL, contam com o Roku TV, que assim como outros sistemas populares como webOS, Tizen e outros, promete oferecer uma boa compatibilidade com aplicações e uma usabilidade simples.

TCL Mini LED conta com sistema operacional Google TV — Foto: Divulgação/TCL

Suporte e garantia

Assim como outras fabricantes que atuam no Brasil, a TCL oferece 12 meses de garantia para os equipamentos conforme determina o CDC (Código de defesa do consumidor). Destes, 90 dias são de garantia legal da compra. O curioso é que em outros países, alguns modelos da marca contam com garantias mais extensas. Na Índia, por exemplo, alguns televisores oferecem até três anos de garantia.

De acordo com o site da fabricante, a marca oferece atendimento autorizado em praticamente todos os estados brasileiros, o que faz com que seja fácil por meio do site de suporte encontrar um posto autorizado da TCL próximo a sua residência.

Concorrentes

O mercado de televisores é bem concorrido, e enquanto marcas como Philco, Philips e outras disputam principalmente no segmento de entrada e intermediário, marcas como LG e Samsung oferecem equipamentos de praticamente todos os segmentos.

Logo, vale ficar atento ao que equipamentos de marcas como LG e Samsung podem oferecer. Enquanto a LG promete entregar televisores que proporcionam mais comodidade, com controle remoto inteligente e um sistema operacional que tende a ser mais intuitivo, marcas como Samsung apostam em oferecer mais recursos e funcionalidades exclusivas como jogos em nuvem (streaming) diretamente em seu televisor.

Smart TV Samsung CU7700 - Samsung Gaming Hub — Foto: Carolina Torres/TechTudo

