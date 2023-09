Superlua em setembro de 2023: veja detalhes e dicas para fotografar

A última Superlua de 2023 acontece na sexta-feira (29). Nesta quinta (28), porém, já deve ser possível observar o satélite natural da Terra em tamanho aparente acima da média. Isto ocorre quando a Lua Cheia coincide com o chamado perigeu, ponto mais próximo com o nosso planeta. Oficialmente, a Lua Cheia tem seu ponto máximo às 6h38 (horário de Brasília) de sexta. As noites de quinta e sexta devem ser, portanto, bons momentos para observar e tentar fotografar o astro.

Para observar a Superlua, não são necessários acessórios — um céu limpo é suficiente. Para fotografar o fenômeno, no entanto, é preciso ter em mente alguns cuidados e seguir algumas dicas para configurar seu equipamento, seja ele um celular ou uma câmera profissional. A seguir, saiba mais sobre a última Superlua de 2023 e veja dicas para fotografar o satélite.

O que é uma Superlua?

Superlua é o nome popular dado quando a fase da Lua Cheia coincide (ou quase) com o chamado perigeu. Ao longo de aproximadamente 28 dias, a Lua dá uma volta em torno da Terra, e a este movimento damos o nome de revolução. Neste período, há dois pontos em que o satélite fica mais perto do nosso planeta. Quando a Lua Cheia acontece mais ou menos no mesmo momento, temos uma Superlua.

Ao longo de um ano, algumas Superluas costumam ser registradas, e a do dia 29 de setembro será a última de 2023. Portanto, esta pode ser uma boa oportunidade para observar e tentar tirar fotos do fenômeno.

Como fotografar a Lua com o celular?

Tirar boas fotos da Lua com o celular pode ser bem difícil. A maior parte dos smartphones não conta com grandes extensões de zoom, o que cria um desafio para criar uma boa composição de fazer com que o satélite não apareça como um borrão de luz na imagem. Para ter resultados aceitáveis, é preciso seguir algumas dicas. A primeira delas está ligada às configurações de luz da câmera. Em celulares Android e iPhone (iOS) é possível fazer alguns ajustes leves, mas alguns apps de terceiros podem ajudar a manipular ainda mais estes parâmetros.

O ISO nada mais é do que a sensibilidade do sensor. Quanto maior o número, mais granulada ficará a foto. Portanto, é interessante usar uma opção bem baixa. Em relação ao diafragma também não é necessária uma grande abertura, já que a Lua reflete bem a luz do Sol. Deixar o parâmetro em algo próximo de f/8 pode ser uma boa escolha.

Na velocidade do obturador, usar um número lento pode fazer com que a foto saia tremida ou estourada, com muita luz. Por isso, é interessante usar uma velocidade mais rápida, como 1/250 s. Utilizar um tripé pode ajudar a garantir que a foto fique bem congelada.

A segunda dica é sobre o zoom. Se o seu telefone já traz uma aproximação óptica acima da média, como o recente Galaxy S23 Ultra, da Samsung, tirar fotos da Lua pode ser um pouco mais simples. No entanto, se você tem um celular mais básico, sem zoom óptico, o ideal é não aproximar muito a imagem. Com o zoom digital, o sistema faz um "crop" na foto, e a imagem final fica com menos qualidade. Neste caso, pode ser mais interessante compor a Lua com outros elementos da paisagem.

Por fim, pode ser interessante levar as imagens capturadas a um aplicativo de edição de fotos profissional. Uma boa opção é o Adobe Photoshop Lightroom CC. Por lá, será possível regular a iluminação da fotografia, e garantir que a foto da Lua fique um pouco mais próxima do que o objetivo inicial.

Com informações de AstroPixels e Space.com

