Um Clímax Entre Nós: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O poliamor está em alta na Netflix com o filme Um Clímax Entre Nós . A comédia romântica holandesa mostra como a vida amorosa de um casal jovem vira de cabeça para baixo após adotar mais uma pessoa na relação. O filme exclusivo do serviço de streaming tem na direção a atriz e cineasta Joosje Duk (Gappies). Martijn Lakemeier (The East), Gaite Jansen (Peaky Blinders) e Joy Delima (Disque Prazer) integram o elenco principal.

Até o momento, Um Clímax Entre Nós teve visibilidade maior entre o público do que a crítica, tendo em vista as poucas resenhas sobre a produção holandesa. Se mesmo assim você ficou curioso e quer dar uma chance a essa comédia romântica picante, veja a seguir mais informações sobre elenco, enredo, repercussão, além de conferir o trailer.

O casal Mink e Luna passa por uma crise no relacionamento e decide adotar mais uma integrante na relação — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Um Clímax Entre Nós

Luna (Jansen) namora Mink (Lakemeier) desde que os dois se conheceram em uma festa na praia. Mas a jovem percebe que, com o tempo, o sexo entre os dois entrou na monotonia. Para dar uma apimentada na relação, Luna tem a ideia de convidar a atraente Eve (DeLima) para compor um trisal. O problema é que o desempenho satisfatório de Eve na cama faz a protagonista ficar confusa com sua própria sexualidade e seu futuro com Mink.

Elenco e equipe técnica

Junto com o trio de protagonistas, estão no filme Sinem Kavus (Mocro maffia) no papel de Bo, Claire Bender (Only You) interpretando Tirza e Sizar Toksöz (Dag& natch) dando vida à Samir. Além de dirigir, Joosje Duk também assina o roteiro. O script do filme foi vencedor do New Voices, premiação da Netflix realizado em parceria com o Scriptbank (produtora holandesa voltada a novos talentos) para incentivar a criação de novas produções cinematográficas no país com o selo da plataforma.

Luna propõe incluir mais uma pessoa em sua relação com Mink. No entanto, a atraente Eve faz com que a jovem repense sua sexualidade — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre público e crítica

No momento, Um Clímax Entre Nós não possui avaliações técnicas em portais como Rotten Tomatoes e Metacritic, por não possuir um número satisfatório de resenhas em portais cadastrados nesses agregadores. No IMDb, onde as notas são garantidas pelos usuários, o longa possui média 5,6.

Dos poucos portais que analisaram o filme, o Decider o considerou "dispensável". Em seu texto, o jornalista John Serba avaliou que Um Clímax "tenta explorar as artimanhas do amor, mas nunca funciona de fato." Já Eamon Hennedy, do Ready Steady Cut, deu ao título nota 3.5 de 5, parabenizando o uso franco de cenas de sexo no longa. "Um Clímax Entre Nós nunca se esquiva do sexo ou do prazer feminino", elogiou o crítico.

Confira o trailer de Um Clímax Entre Nós

